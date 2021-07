Kásler távozását követelték az egészségügyi szakdolgozók a Hősök terén

Itt vagyunk, hiszen itt a helyünk, de nem nagyon hiszem, hogy még az én életemben lesz végre elfogadható bérünk és persze megbecsülésünk is, mert a kormányt ez láthatóan nem érdekli

- mondta az Alfahírnek T. Erika, aki már több mint 25 éve ápolónő az egyik budai kórházban. Fizetése olyan alacsony, hogy sokszor kénytelen egy ismerőse üzletében időnként munkát vállalni, de a többműszakos beosztás miatt ez egyre nehezebb számára.

Az egészségügy minden ágazatából több ezren vettek részt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) felhívására meghirdetett demonstráción a Hősök terén. A szakdolgozók a kormányzat részéről őket ért méltánytalanságok miatt tüntettek, valamint azért, mert az új szolgálati jogviszony kidolgozásába nem vonták be a szakmai érdekképviseleteket. Ennek eredményképp pedig a szakdolgozók bérét csak minimálisan emelték, s így tovább nőtt az orvosok és a velük szoros együttműködésben dolgozó ápolók közötti bérszakadék. A felsorolt okok miatt a MESZK már korábban szerette volna meghirdetni ezt a demonstrációt, de a koronavírus-járvány miatt erre nem volt lehetőség.

A rendezvény elején a fehér pólóban megjelent egészségügyi szakdolgozók és a velük szolidáris szakmai, illetve szakszervezetek tiltakozásuk jeleként fehér lufikat engedtek a levegőbe.

Amikor megtudtuk, hogy miként változik a szolgálati jogviszonyunk az első gondolatunk az volt, hogy ez az utolsó csepp a pohárban. Amint vége a járványnak felmondunk és külföldön folytatjuk. Aztán mégis úgy döntöttünk, egyelőre maradunk, de mivel még fiatalok is vagyunk van időnk váltani. Tudok viszont két olyan kolléganőmről is, akik már intézik, hogy svájci, illetve osztrák kórházban dolgozzanak szeptembertől

- közölte lapunkkal a Fejér megyéből érkezett Tünde és Kinga.

Egyebek mellett erre hívta fel a figyelmet beszédében Üveges Péterné, a MESZK fekvőbeteg ellátási alelnöke is.

- mondta a MESZK alelnöke, aki a közalkalmazotti jogviszony visszaállítását és a társadalmi és kormányzati elismerést követelte felszólalásában.

Sokan azért is távozhatnak az egészségügyből, mert nem tartják hatékonynak, illetve biztonságosnak a megjelent vakcinákat ezért elutasítják a tervezett kötelező oltást.

Ilyenről én is hallottam, de ahol én dolgozom ott nincs ilyen kolléga. Én ugyan beolttattam magam és szerintem a túlnyomó többség is a szakmából, de nekem is vannak fenntartásaim a vakcinákkal szemben. Szerintem nem szerencsés kötelezővé tenni az oltás még az egészségügyben sem