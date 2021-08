Orbán Viktor: 2017-ben nem álltunk készen az olimpiára, de most teltház előtt rendeztük volna meg

Orbán Viktor szabadságára időzítve (elmaradt a Kossuth rádiós kinyilatkoztatás) jelent meg egy miniszterelnöki interjú Mészáros Lőrinc sportlapjában, a Nemzeti Sportban, amely egyébként egy pekingi visszatekintés lett volna, de végül az is kiderült, a kormányfő pontosan tudja, hogy a magyarok többet dolgoznak a kelleténél.

Azontúl, hogy Orbán Viktor előzetesen több aranyéremre számított, azért megnyugvással vette azt tudomásul, hogy a férfi sportolóink visszakapaszkodtak az éremtáblázatra.

"Legutóbb már el voltam keseredve, hogy a férfiaknak nem sikerül. Annyi kihívás éri a modern korban a férfiak világát, a férfias erények nincsenek megbecsülve, a fizikum, a családért való felelősség, a gondoskodáshoz szükséges lelki és fizikai erő tisztelete szinte eltűnt a világból. A férfiembert meg ez hajtja, a sportteljesítménye is ebből fakad. De ha megnézi valaki a Tokióban aranyérmes magyar férfiakat, ők nemcsak, hogy bajnokok, hanem férfi idolok"

- hangolta a Fidesz politikai kommunikációjára a sportlap olvasóit a politikus.

Sőt, szerinte

"a magyarok, akik most nyertek, nagy szolgálatot tettek a hazának, és az ő segítségükkel talán visszahozhatjuk a férfieszményt is a magyar életbe."

Orbán Viktor abban is biztos, hogy jót fog tenni Magyarországnak a a hadsereg újjáépítése, a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, valamint hogy a férfi sportolóink újra felkapaszkodtak a dobogó tetejére, és hogy ismét vannak futballista példaképeink.

Ugyanakkor nem minden tökéletes még a miniszterelnök szerint sem,

"hiszen a magyar nehezen mozdul".

Orbán Viktor is tudja, hogy

"magyarok rengeteget dolgoznak",

és az európai átlagot meghaladó munkaórák után sokuknál nem a sportolás következik, hanem a pihenés. (Arra nem kérdezett rá Orbán Viktor kedvenc újságírója, hogyan lehetne csökkenteni a ledolgozott munkaórák számát, igaz az egészséges életmóddal kapcsolatban sem hangzott el semmi, pedig hazánkban egyetlen ember személyesíti meg a kormányban egy személyben a sportot és a hadsereget: Németh Szilárd).

A sikerek után kissé borússá vált a hangulat. Mégiscsak elmaradt az olimpia 2020-ban.

"Abban mindenki egyetért, hogy vészterhes idők jönnek az emberiség számára, mert itt vannak a járványok, a migrációs hullámok, sújt bennünket az éghajlatváltozás, és azzal, hogy a hidegháborút megnyerő Nyugat vezetői és világszervező pozíciója is megkérdőjeleződött, rengeteg bizonytalanság keletkezett a világban. Veszélyes idők jönnek, észnél kell lenni"

- magyarázta.

De lehetett volna ez másként!

"Az is nyilvánvaló, hogyha az olimpiát mi rendezhettük volna, akkor lezajlott volna éppúgy, mint az Európa-bajnokság, telt házzal, nyitva, gond nélkül. Mert a járvány kezelésének, bár ebben nem osztanak érmet, az egyik dobogósa biztosan Magyarország"

- vizionálta Orbán Viktor, bár az nem derült ki, hogy mégis hol. A lényeg, hogy akárhol, de nézők előtt.

És akkor jöjjön a másik politikai atombomba, hiszen Orbán Viktor egyszer már lemondott az olimpiáról, miután elindult a Nolimpia nevű kezdeményezés.

Akkor a Fidesz még arra sem volt hajlandó, hogy népszavazáson kérje a magyarok véleményét.

Kiderült, hogy azért, mert Orbán Viktor szerint sem volt kész az ország az olimpia megrendezésére.

"Olimpiát csak nemzeti egységben lehet szervezni. Magyarországnak volt egy történelmi lehetősége, amikor megszerezhette volna az olimpia rendezésének a jogát, de nem tudtuk megmutatni az ehhez szükséges nemzeti egységet. Ennek persze van politikai oka is, mert volt, aki attól remélt politikai hasznot, hogy nemet mond, és nemet mondat nagyon sok emberrel az olimpiára.

De az igazság az, hogy kicsit korán jött a lehetőség, mert a nemzet még nem volt egységes abban a meggyőződésében, hogy Magyarország olyan ország, amely gazdaságilag nem önmagát megterhelve, hanem egy olimpiából hatalmas hasznot húzva képes megrendezni az olimpiát.

Azóta eltelt négy év, és most sokkal nagyobb azoknak a magyaroknak a száma, akik látják, hogy azok a szállodafejlesztések, útfejlesztések, amelyek az olimpiához szükségesek, az olimpiától függetlenül is megtörténtek. Nem az olimpia miatt kellett fejlesztésekbe vágnunk, a fejlődésünk az olimpiától függetlenül kikövetelte ezt, ezért ma sokkal inkább készen állnánk egy olimpiára. 2017-ben nagy esélyünk lett volna a rendezésre, ma nincs esélyünk nyerni, pedig 2021-ben sokkal inkább készen állnánk, mint amennyire 2017-ben készen álltunk. Ez a hajó most elment – egyelőre. De az olimpia megrendezése egy magyarnak örök álom. Olyan szerelem, amelynek sosincs vége" - hangsúlyozta.