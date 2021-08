Hol tartsd biztonságban az értékeidet, ha elmész otthonról? (x)

Nyáron eljön a megérdemelt pihenés és szabadságolások ideje. Alig várod már, hogy kiszabadulj a bezártságból és kimozdulj valahová. Lehet, hogy kirándulni szeretnél a hegyekben, de az is lehet, hogy a termálfürdők szerelmese vagy. Bármelyik eshetőség álljon is fenn, ha elutazol, akkor nemcsak saját magad, családod, poggyászod és gépjárműved biztonságáról kell gondoskodnod, hanem az otthonodban maradt értékekről is.

Természetesen a veszélyhelyzet nagyságát befolyásolja, hogy hol van a lakóhelyed. Az viszont napjainkban már egyértelműen elmondható, hogy nemcsak a luxusnegyed lakásai vannak ilyenkor fenyegetett helyzetben, hanem bármilyen átlagos, akár társasházi lakás is.

Hogyan védd meg otthonod?

Szerencsére a technika már olyan méreteket öltött, hogy számos berendezés létezik arra, hogy távolról is figyelemmel tudd kísérni, mi folyik otthon, biztonságban van-e a lakásod. Mindeközben nem kell stresszelned, nyugodtan figyelhetsz a nyaralásod minden pillanatára.

A Bonus Shopnál többféle biztonságtechnikai eszköz közül is válogathatsz. Különböző típusú kamerák és egyéb kiegészítők állnak a rendelkezésedre, attól függően, hogy mennyire szeretnéd megvédeni az ingóságaidat, és mennyit szeretnél rááldozni a védelmükre.

Ha olyan helyen laksz, ahol úgy érzed, hogy elég nagy biztonságban van az otthonod, és elég csak elrettentés céljából felhelyezned valamit, ebben az esetben válassz valamilyen álkamerát, melyek teljesen úgy néznek ki, mint az igaziak.

Digitális kamerarendszerek

Amennyiben komolyabban foglalkoztat az elektronikai védelem kérdése, úgy válassz a Bonus Shop valós kamerarendszerei közül! Léteznek analóg kamerarendszerek, ún. DVR kamerák, amelyek digitális videórögzítőt és egy analóg kamerát tartalmaznak. Bárhová könnyen felrakhatók.

Magasabb biztonságot jelentenek a wifis kamerarendszerek, amelyek android és iOS rendszerekkel is kompatibilisek. A DVR-es analóg kamerákkal szemben sokkal jobb a felbontásuk. A mentett felvételek az SD kártyára kerülnek, így később is visszanézhetőek. Mivel a wifis kamerák mozgathatóak, így egy nagy házban kevesebb is elég belőlük.

Egyéb kiegészítő berendezések

Biztos már láttál olyan filmet, ahol a könyvespolc egyik könyve valójában egy értékmegőrző. Ilyet a Bonus Shop webáruházban is lehet kapni, és nem valószínű, hogy létezik olyan betörő, aki a ház minden könyvét átbogarássza, hogy vajon el van-e rejtve benne valami értékes.

Nagyobb terjedelmű szerkezet a szintén sokak által ismert széf. Méretét tekintve sok fajta létezik, és egy ház bármilyen ritkábban használt zugában elhelyezhető. De vigyázzunk arra, nehogy elfelejtsük a számkódot hozzá!

A legösszetettebb feladat egy komplett riasztórendszer kiépítése. Ehhez nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, pl. az ingatlanba bejutás lehetőségeit. A Bonus Shop webáruházban az összes előbb említett típusok megtalálhatók, így biztos, hogy találsz számodra és a lakóhelyed számára megfelelőt.