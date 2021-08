Beleznay Zsuzsanna: "Nem tudnak azonosulni a fiatalok a kormányzat politikájával"

Nem ez volt az első EFOTT fesztiválja, de most először vett részt édesanyaként és képviselőjelöltként Beleznay Zsuzsanna, a Jobbik politikusa, aki az őszi előválasztáson is megméretteti magát Budapest 5. választókerületében. A politikust a fiatalok pártszimpátiájáról, a KDNP balul sikerült produkciójáról, illetve a saját képviselőjelölti tapasztalatairól is kérdeztük.

Gondolta volna, hogy egyszer majd képviselőjelöltként is megfordul az EFOTT fesztiválon? Milyen érzés most politikusként, édesanyaként részt venni egy ilyen eseményen?

Nem gondoltam volna, de én már évekkel ezelőtt is örömmel jöttem a Jobbik Ifjúsági Tagozatának a sátrába. Most is látszik, hogy a pártok ifjúsági szervezetei között az egyik legvagányabb sátor a Jobbiké. Nem véletlen, hogy sokan meg is fordultak itt.

Nyitott és befogadó közösség vagyunk, akik sokat beszélnek az emberekkel és képesek vagyunk velük megtalálni a közös hangot. Szeretünk az emberek között lenni, s ezt mások is érzik, ezért jönnek ide sokan.

A legfrissebb felmérések szerint a Jobbik az egyik legnépszerűbb párt a fiatalok körében. Csütörtökön Jakab Péter azt mondta, hogy ennek az lehet az oka, hogy a párt olyan hangon kommunikál, amelyet a fiatalok sokkal inkább éreznek a magukénak. Mi lehet az oka annak, hogy fogékonyabbak a fiatalok a Jobbik kommunikációjára?

Szerintem nagyon sokat számít Jakab Péter személye, ezért is nyitnak a fiatalok a Jobbik felé. Akármi történik mindig emberi karakter marad. Most mesélték nekem, hogy előző este (augusztus 12-én, csütörtökön - szerk.) a Scooteren együtt bulizott a fiatalokkal, s sokan megállítottak egy közös fénykép vagy egy rövid beszélgetés miatt. Neki nincs szükség testőrre, meg nem a VIP-páholyban akarja „jól érezni magát."

Mi az oka annak, hogy a fiatalok körében inkább az ellenzéki szimpátia dominál, miközben az elmúlt években a Fidesz próbálkozott politikai gesztusokat tenni a fiatalabb korosztályok felé?

Az a baj a kormány politikájával, hogy a fiatalok azt érzik, hogy öregurak játszótere a Fidesz és a KDNP is. Abszolút nem érzik azt a fiatalok, hogy bármilyen hatást gyakorolnának a kormány politikára. Nem tudnak azonosulni vele, távol áll tőlük az a fajta kommunikáció, amit a kormányzat képvisel.

Mi a véleménye arról, hogy az ifjú KDNP-sek igyekeztek egy nagyon rosszul sikerült performansszal megzavarni Jakab Péter fórumát a Jobbik IT sátrában?

Pontosan úgy viselkedtek ezek a fiatalok, ahogyan azt az anyapárttól eltanulták. Számomra az a furcsa, hogy mennyit fizethettek ezeknek a fiataloknak, hogy megpróbálják kellemetlen helyzetbe hozni egy másik pártelnököt. Ilyenkor át sem gondolják, hogy lehet ők kerülnek majd kellemetlen helyzetbe? Egyszerűen nem értem, hogy mivel motiválhatják ezeket a fiatalokat.

Egész egyszerűen csak rossz példa van előttük, így fordulhatott elő ez a - számukra - rendkívül kellemetlen incidens.

Elkerülhetetlen az előválasztás kérdése, hiszen ön is megméretteti magát ezen. Milyen témákkal, problémákkal keresik fel önt az emberek?

Számomra némileg meglepő, de például korrupcióval egyáltalán nem foglalkoznak. Az látszik, hogy miután hétköznapi jelenséggé vált az Orbán-kormány korruptsága, így azt már nem érzi meg a saját bőrén annyira az átlag választópolgár. Főként helyi problémákkal keresnek fel minket, ami leginkább a lakókörnyezetükkel kapcsolatos. A hatodik-hetedik kerületben leginkább a közterek tisztasága és a közbiztonság kérdése számít kardinális témának. Az egészségügyi ellátás fejlesztése is fontos kérdés, főleg az idősek körében, hiszen ott van a Péterfy Sándor utcai kórház, amely 1930-ban épült, s azóta nem lett felújítva. Főként azzal keresnek fel minket, amit „leginkább megéreznek a bőrükön."