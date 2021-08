Nem fog a koronavírus az Eucharisztikus Kongresszuson: maszk és védettségi sem fog kelleni a részvételhez

Hetven országból több tízezer résztvevőt várnak a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, ami akár a százezret is meghaladhatja Ferenc pápa misézésének napján, nyilatkozta Fábry Kornél atya, a kongresszus főtitkára az esemény sajtótájékoztatóján a Népszavának.

Fábry azt is elmondta, hogy

abban bíznak, a negyedik hullám nem a kongresszus ideje alatt fog berobbanni. Külön járványügyi intézkedések – például kötelező maszkviselés, távolságtartás – azonban nem lesznek, és a világ minden tájáról érkező zarándokoknak a védettségüket sem kell semmilyen dokumentummal igazolniuk.

A kollégiumi férőhelyek felajánlásával kapcsolatban arra is kitért, hogy a résztvevőket nemcsak itt szállásolják el, hanem plébániákon, illetve családoknál is. Ahogy abban is bízik, az egyetemi hallgatónak nem okoztak túl nagy kellemetlenséget és semmilyen hátrány nem éri majd őket emiatt.