Új, szájon át szedhető Covid elleni gyógyszer vizsgálatába száll be a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem is csatlakozott augusztus 23-ával ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása – olvasható az egyetem honlapján.

Az egyetemi vizsgálat dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével valósul majd meg a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. A Semmelweis Egyetemre érkező betegek közül azoknak, akik megfelelnek a kritériumoknak, felajánlják a következő időszakban a vizsgálatban való részvételt.

A nemzetközi szintű klinikai tesztelés során arra kívánnak választ találni, hogy egy ilyen vizsgálati készítmény csökkenti-e a betegség időtartamát és/vagy súlyosságát a közelmúltban Covid-19 betegséggel diagnosztizált olyan emberek körében, akiknél alacsony vagy fokozott a tünetek súlyosbodásának kockázata.

A Semmelweis Egyetem mint az ország vezető Covid-ellátója kiemelten fontosnak tartja, hogy aktívan részt vegyen az új koronavírussal kapcsolatos ismeretek bővítésében, így az új terápiás eljárások, lehetőségek fejlesztésében is

– hangsúlyozta Merkely.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a most Magyarországra is érkező, szájon át szedhető, antivirális koronavírus elleni vizsgálati készítmény klinikai tesztelésének első fázisa márciusban kezdődött meg az Egyesült Államokban. Ennek lezárását követően elindultak a már nagyobb számú beteg bevonásával megvalósuló második és harmadik fázisú vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgálóközpontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen zajlanak.

Megjegyzik, mint minden klinikai vizsgálat során, ezúttal is a betegek folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állnak majd, és napról napra nyomon követik egészségügyi állapotukat.