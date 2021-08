Teljes tudathasadás a Fideszben: éjszaka hazánkba érkezett, menekült afgán gyerekeket mutogattak drámai zenével

Ha valaki pár héttel ezelőtt azt mondja, hogy a köztévében drámai zenei aláfestéssel mutatnak majd az éjszaka közepén Magyarországra szállított afgán menekülteket, az viccnek is gyenge lett volna. Ám most, hogy a Párt érdekeit váratlanul egy humanitárius akció szolgálta, több évnyi primitív uszítás után egy az egyben olyan képsorokat mutattak be, aminek eddig a töredékéért migráncspárti libsit csináltak bárkiből.

Csütörtök reggel Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség Parancsnoka tartott sajtótájékoztatót arról, hogy magyar állampolgárok mellett a honvédség három repülőgéppel olyan afgán családokat is Magyarországra hozott, akik együttműködtek a nemzetközi erők katonáival, ezért a tálib hatalomátvétel rájuk nézve életveszélyt jelenthetett.

Az akció sikeres és profi volt, a Magyar Honvédség 540 főt menekített ki, köztük magyarokkal, amerikaiakkal, osztrákokkal és afgánokkal. A miniszter közölte, hogy 57 afgán családdal 180 gyermeket hoztak Magyarországra.

A sajtótájékoztató elején pedig ennek úgy ágyaztak meg, hogy egy kisvideót vetítettek le, amin szándékosan a káoszra, majd a kimerült, de már biztonságban tudott gyermekekre fókuszáltak.

Egy normális ember nyilván örül annak, ha gyerekek egy jóléti társadalomban nőhetnek fel ahelyett, hogy mondjuk egy kabuli árvaházban tengődjenek, miután kivégezték az „áruló” szüleit.

Mégis szürreális belegondolni, hogy pár héttel ezelőtt micsoda vérengzést tartottak volna a Fidesz véleményvezérei, ha egy migránsos videó nem mérges, szakállas férfiakról szól. Most meg elérzékenyülve örülünk, hogy muszlim gyerekeket hoztak Magyarországra. Éjjel. Titokban. Az Orbán-kormány. Elképesztő.