Lukács László: azt akarjuk, hogy a kisújszállási és karcagi emberek is ugyanannyit érjenek, mint a fővárosiak!

Nagy közönség fogadta Jakab Pétert, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét, valamint Dr. Lukács László Györgyöt, a magyar néppárt Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú választókörzetében induló ellenzéki képviselőjelöltjét péntek délelőtt Karcagon.

A Nagykunság legnépesebb településén tartott utcafórumon Jakab arról beszélt, hogy

habár tizenhét éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mégsem látszódik az eredmény. Az árak ugyanis már felzárkóztak a Nyugathoz, csak éppen a bérek maradtak keletiek.

Elmondta, az országot járva igyekszik meghallgatni az emberek problémáit és eddig még senki nem kért tőle olyat, hogy védje már meg meg Brüsszel támadásától, ahogyan azt sem, hogy akadályozza meg a gyermeke nemátalakító-műtétjét, mert azt kért szilveszterre. Azt azonban igen, hogy ha kormányra kerülnek, akkor kezdjenek valamit a bérekkel, csökkentsék az adókat, támogassák a magyar vállalkozókat, és legfőképpen: ne feleannyit érjen egy karcagi, mint egy fővárosi.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Noha a magyar állam Európában az egyik legdrágább, ennek ellenére még sincsenek jó közszolgáltatások - fogalmazott.

A nyugdíjasokról szólva azt mondta, az nem járja, hogy egy ledolgozott élet után valakinek a hó közepén döntenie kell, hogy felvágottat vagy gyógyszert vegyen, mert mindkettő nem fér bele.

A Jobbik elnöke kiemelte,

az Orbán-család hét év alatt 15 milliárd forinttal lett gazdagabb, ez havi 180 millió forintos fizetést jelent.

Hozzátette, "Orbán tényleg bérből és fizetésből él: a tietekből!"

Jakab Péter felidézte, elvettek 3000 milliárd forintnyi nyugdíj-megtakarítást, a szolgálati nyugdíjat, a cafetériát, a lakáskasszát, a túlórapénzt, a szabadnapot is.

A fiatalok helyzete kapcsán közölte, érdemi segítségre van szükségük, ennek egyik eleme a kedvezményes bérlakásprogram lenne, ahol időt nyerhetnek ahhoz, hogy anyagilag megerősödve vágjanak neki a nagybetűs életnek.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje úgy véli,

itt 30 éve válság van, miközben az ország nem akar sokat, csak szabadságot, jólétet és kiszámíthatóságot, nem azt, ahol mindig Mészáros Lőrinc köre gazdagszik kiszámíthatóan, hanem olyat, ahol a minőségi munkáért minőségi bér jár, a lopásért meg börtön.

Arról is szólt, hogy a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentése alapján annyira pörög a magyar gazdaság, hogy jelenleg egy átlag magyar családnak 16 millió forint megtakarítása van otthon, a paplan alatt.

Nem találjátok? Akkor azt valaki eltette

- fogalmazott, majd arról beszélt, hogy a Jobbik a Parlamentben számtalanszor követelte, hogy adják meg a 80%-os bértámogatást a bajba jutott vállalkozóknak a válság alatt, mert a "hanyatló Nyugaton" ezt csinálják, és meg is mentették a munkahelyeket.

Az őszi ellenzéki előválasztáson induló Lukács László György elsőként azt mondta, Jakab Péter a Nagykunság hangja, amit onnan lehet tudni, hogy az elmúlt hetekben az előválasztásra készülve, járva a településeket, a helyiek ugyanazokról a problémákról számoltak be, mint amikről ő szokott beszélni.

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jobbikos alelnöke felsorolta, mit adott az elmúlt 30 év, azt tapasztalható, hogy Karcagon és térségében mintha megállt volna az idő.

Amikor valaki idelátogat, mindig megkérdezi, hogy biztos nektek volt két miniszteretek? Mert nem látszik a városon.

A 4 milliárd forintból épült Sámándob kapcsán azt mondta,

találó a neve, mert most verik dobra a magyar jövőt ezzel a beruházással: azt üzenik ezzel, hogy érjétek be ezzel, ez jut Karcagnak.

Lukács kiemelte,

a Sámándob árából újszülöttől a legidősebbig minden karcagi lakos legalább 200 ezer forintot kaphatna.

De már a feléből is meg lehetne valósítani olyan beruházásokat, amelyek az egészségügy vagy a munkahelyek védelmét szolgálná.

Felidézte, egyes pletykák szerint a "nemzet mészárosa", a mára milliárdos nagyvállalkozóvá avanzsált Lőrinc is Karcaghoz közel született. Ami viszont biztos, hogy most már hivatalosan is Orbán Viktor legjobb barátjáé lett a TIGÁZ és a TITÁSZ.

Ha fűteni akarsz, ha világítani akarsz, ha bármihez nyúlsz, nála fog csengeni a kassza

- mondta.

Úgy véli, körülbelül ugyanolyan tempóban halad a fejlődés Karcagon és környékén, ahogy Kunmadaras és Tomajmonostora között a 34-es úton lehet haladni a kátyúkat kerülgetve: döcögősen, lassan, óvatosan és sehová sem tartva.

A térség egyik legfőbb problémájának a bérkérdést és az elvándorlást nevezte az előválasztás jelöltje: sokan ugyanis emiatt mennek el Nyugat-Magyarországra és külföldre, mert nincsenek tisztességes bérek.

Minket nem ért utol az a fejlődés, ami az ország szerencsésebb részein már végbement

- mondta, hozzátéve,"akinek 5300-zal kezdődik az irányítószáma, a Fidesz szerint nem ér annyit, mint akinek 1-essel, 8200-zal vagy 9600-zal."

Kiemelte, noha ez korábban nem így volt, az elmúlt 12 év kormányzásának "köszönhetően"

statisztikák szerint a mi térségünkben van az ország második legszegényebb körzete: úgy hívják, hogy Kunhegyesi járás, ahol olyan az átlagos várható élettartam, mint az afrikai országokban.

Az elmaradó fejlesztésekről szólva azt mondta,

az utóbbi időben a környékünket mintha szivarral lehamuzták volna egy térképen, a sokszorosítás során pedig kimaradt volna a térképmásolatokról. Minden lényeges fejlesztés elkerült minket, egy valami maradt: a 4-es halálút.

Az életveszélyes útvonalon sorozatosan történnek balesetek, tovább szedi áldozatait, mégsem érdekli a kormányzatot.

A Jobbik országgyűlési képviselője beszéde végén azt mondta, szerinte az előválasztás a belépő a 2022-es kormányváltáshoz, így mindenkit arra biztatott, vegyen részt benne.

Ezt követően Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú választókerület másik városában, Kisújszálláson folytatódott az országjárás.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje a megjelent tömeg előtt azt mondta, ez a kormány mindent elvesz, kivéve egy dolgot: a 28.500 forintos minimálnyugdíjhoz és a családi pótlékhoz nem nyúl hozzá, ezek már 13 éve nem emelkedtek.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Lukács László kiemelte,

azt akarjuk, hogy a kisújszállási emberek is ugyanannyit érjenek, mint a fővárosiak!

Az előválasztáson induló jobbikos jelölt elmondta, a helyiek azt akarják, hogy visszavegyék az irányítást a kezükbe, ne Budapestről mondják meg nekik, milyen fejlesztésekre van szükségük.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Amit Kisújszálláson mindenképpen meg kell oldani, az a bérkérdés és a közlekedés.

Úgy látja,