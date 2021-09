Financial Times: Jakab Péter szerint egy árnyékkormány felállításán kell gondolkodni

A hat ellenzéki párt teljes összefogással próbálja megtörni Orbán Viktor 2010 óta tartó uralmát - írja a Financial Times az előválasztásról szóló elemzésében.

A lap szerint az ellenzék igyekszik bebizonyítani, hogy nem csupán az önkormányzati választáson működik ez a fajta metódus, hanem az országgyűlési választáson is. A felmérések azt bizonyítják, hogy az ellenzék még soha nem került ennyire közel a kormánypártokhoz. A potenciális választók egyharmada még nem döntötte el, hogyan szavazna (ha szavaz - szerk.) a jövő évi választáson. A verseny óriási tétjét mutatja, hogy az előválasztáson kiélezett küzdelem lehet Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Jakab Péter között.

Novák Zoltán, a Méltányosság Elemző Központ szakértője a lapnak úgy nyilatkozott, hogy minden eszköz a kormányt segíti.

„Hálózat, mozgósítás, pénz, erős vezető és a jó brand is a Fidesz mellett van. Ennek ellenére az ellenzék soha nem állt ennyire közel a kormányváltáshoz."

A kormány éppen ezért komolyan veszi a kihívást, nem véletlenül indított most is petíciót Stop Gyurcsány és Stop Karácsony címen.

Az 58 esztendős Orbán Viktor immáron 11 éve van hatalmon. A miniszterelnöksége alatt egy autoriter rendszert épített ki, a kormányzati forrásokat pedig a párt népszerűsítésére használják jel. A közélet legtöbb szintjét irányítás alatt tartja a Fidesz, a legfőbb pozíciókban pedig a kormányhoz hű emberek töltik be. Az elmúlt 11 évben a magyar kormány elszigetelődött annak nyomán, hogy folyamatosan támadta a nyugati országokat, vagy éppen az Európai Uniót, miközben baráti kapcsolatot épített ki olyan keleti autoriter rendszerekkel, mint Kína vagy Oroszország.

A Financial Times (FT) felidézi a Fidesz frakcióvezetőjének, Kocsis Máténak szavait, aki nemrégiben úgy nyilatkozott a kormánypárti Magyar Nemzetnek, hogy

„az emberek nem felejtették el a Gyurcsány-korszakot, és nem akarják, hogy a múlt visszatérjen. A baloldal megmutatta, hogyan kormányoz, és ez nem volt örömteli."

Az FT szerint egyébként kérdéses, hogy az ellenzéki egység az előválasztás után is megmarad, mivel kiélezheti az ideológiai ellentéteket. Egy budapesti választókerületben például, olyan erősen összecsaptak a jelöltek a korrupciós vádak miatt, hogy még rendőrségi feljelentést is tettek. A kampányolási stílusok széles skálán mozognak, hiszen míg egyes jelöltek inkább a választók közötti feszültséget akarják csillapítani, addig mások inkább érzelemdúsan támadják az ellenfelek személyes életét is akár.

Jobbik - Facebook

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek szerint ugyanakkor az összefogás stabil és egységes. A választók többsége is inkább az egységességet támogatja.

A Závecz Research szerint a választók 49 százaléka változást szeretne a jövőben, ami 9 százalékkal több, mint amennyien jelenleg támogatják az összefogást. Ha ez a különbség megjelenne a jövő évi választásokon is, az sima ellenzéki sikert garantálna. Azonban ez már csak azért sem valószínű, mert ez a réteg jelenleg nagyon inaktív és borúlátó.

A lap rámutat arra, hogy az ellenzéki politikusok is felismerték azt, hogy Orbán Viktor esetleges legyőzése csak az első lépése lenne a változásnak ugyanis,

ehhez példátlan jogi és politikai erőfeszítésekre lenne szükség vagy kétharmados többségre.

Lehetőségeik maximalizálása érdekében az ellenzéki pártok jóval a választások előtt meg akarnak állapodni egy ún. árnyékkormányról, és terveket szeretnének kidolgozni a békés átmenetre.

Novák Zoltán szerint az árnyékkormányra vonatkozó tervek is azt mutatták, hogy a jelöltek rájöttek, hogy egyedül senki sem képes széles ellenzéki spektrumot mozgósítani. Az elemző szerint Karácsony Gergely nem tartják elég szívósnak és rátermettnek, míg Dobrev Klára továbbra sem tud kibújni férje, Gyurcsány Ferenc árnyékából, Jakab Péter pedig egyelőre inkább a vidéken tud mozgósítani.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje, Jakab Péter szerint

„el kell kezdeni gondolkodni egy árnyékkormány felállításán, mert fel kell készülni az ország irányítására a kezdetektől, ugyanis a Fidesz mindent megtesz, majd azért, hogy megállítsa az összefogást”

- mondta Jakab Péter, a Jobbik politikusa egy külvárosi budapesti kampánymegállóban.