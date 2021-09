Orbán Viktor a 9/11-ről megemlékező nyilatkozatából sem tudta kihagyni az aktuálpolitikai frázisokat

Az MTI tudósításban olvasható Orbán Viktor nyilatkozata, amelyet a New York-i terrortámadások 20. évfordulóján tett közzé a Miniszterelnöki Sajtóiroda szombaton, ebben a miniszterelnök többek között arról ír, hogy a 2015-ös európai migrációs válság a terrort is behozta Európába, Magyarország azonban megvédi Európa határait és azon dolgozik, hogy ne történhessen meg soha többé olyan, ami húsz évvel ezelőtt New Yorkban.

Emlékeztetett arra, hogy a húsz évvel ezelőtti szomorú események után Magyarország Európában az elsők között vállalt szerepet a terrorizmus elleni harcban, a NATO-hadműveletekben legjobb tudásunk szerint támogattuk szövetségeseinket. Az Afganisztánban történtek azonban mindannyiunk számára újra aggodalomra adnak okot véleménye szerint, mivel a biztonsági fenyegetettség szintje emelkedik, a térség instabilitása pedig jelentős kockázatokat jelent Európa számára is.

A terrortámadásokban elhunyt több ezer ártatlan áldozatra még mindig fájó szívvel emlékezünk. 2001. szeptember 11-én bebizonyosodott, hogy a keresztény civilizáció békéjéért és biztonságáért nap mint nap meg kell küzdenünk - írta Orbán Viktor.