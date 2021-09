Nincs vita: Jakab Péter tényleg lemond a miniszterelnökségről, ha Orbánék nem lesznek elszámoltatva

Vasárnap lezajlott az első ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita, ennek kapcsán kérdeztük Jakab Pétert, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét a benyomásairól, a tapasztalatairól. A politikus beszélt arról is, hogy garanciát akar adni a választóknak az ígérete betartására: ha nem sikerül elszámoltatni a NER jelenlegi vezetőit, lemond a miniszterelnöki tisztségéről. Interjú.

Bizonyos szempontból történelmi volt a tegnapi sajtóesemény, de legalábbis ilyen műsorokat csak külföldön láthattunk eddig. Hogy érezte magát a vita alatt? Milyen volt a hangulat? Mennyiben volt más, mint mondjuk a tárgyalóasztalnál a hatpárti egyeztetéseken?

Azok után, hogy a parlamentben nincs érdemi vita, csak a sorosozás meg brüsszelezés, jó volt végre egy olyan vitán részt venni, ahol érdemben meg lehetett vitatni Magyarország jövőjét. Azt azért hozzáteszem, hogy

mire ez a vita létrejött, a szakpolitikusaink már nagyjából egy éve dolgoztak azon, hogy ki tudjuk mondani azokat a közös nemzeti minimumokat, amelyekre fel lehet építeni a szabadság és a jólét Magyarországát.

A közös program megalkotásához a tárgyalóasztalnál élesebb, de mindig konstruktív vitákon keresztül jutunk el. A tévében inkább a habitusbeli különbségeket lehetett megmutatni.

Ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita: mutatjuk, hogyan képzelik el Magyarország jövőjét Mint arról korábban beszámoltunk, Pálinkás József (Új Világ Néppárt) kivételével az összes többi miniszterelnök-jelölt összegyűjtötte a kellő számú, 20 ezer aláírást. Vasárnap este az ATV VOKS 2021 című műsorában első alkalommal állt ki vitázni egymással Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd-LMP), Jakab Péter (Jobbik), Dobrev Klára (DK), Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) és Fekete-Győr András (Momentum).

Ez a vita is végsősoron Orbán Viktor kihívójának megtalálásáról szólt. Ön szerint volt nyertese a tegnapi vitának? Ki volt az? Esetleg Ön?

A nyertes itt a választó, aki végre jövőképet kaphatott. Nem egy veszekedő, hanem egy sokszínű, de egységes ellenzéket láthatott, amelyik a legfontosabb sarokpontokban egyetért, és készen áll arra, hogy leváltsa az Orbán-rezsimet, majd utána kormányozza az országot. Hogy kinek a vezetésével fog ez megtörténni, azt majd az előválasztás eldönti.

Ön szerint mennyiben segítette ez a vita az ellenzéki szavazók mozgósítását?

A választók ki vannak éhezve arra, hogy az ország jövőjéről, végső soron az emberek mindennapi problémáiról beszéljünk. A Fidesz-féle "Stop" agymenések helyett a bérek és a nyugdíjak fejlesztéséről, egészségügyről, oktatásról, a korrupció felszámolásáról. Ez a politika feladata. Propaganda helyett a valósággal foglalkozni. Ha ezt tesszük, a választó is úgy érzi, van értelme politizálni, van értelme dönteni, van értelme részt venni az előválasztáson.

A legnagyobb nézetkülönbség az elszámoltatás kapcsán volt tapasztalható a jelöltek között. Öntől több drasztikus ötlet is elhangzott, mint a mentelmi jog eltörlése, a 99 százalékos vagyonelkobzási adó, illetve azt is hangsúlyozta, nem akarja feltárni a menekülési utat a "bitangok" számára. Azért mégis kíváncsiak lennénk részletekre, illetve arra is, hogy ezeket az ötleteket mennyire fogadják el a jelölttársai?

Ahogy tegnap, úgy ma sem fogok egérutat adni a gengsztereknek.

Van amiről nem beszélni kell, hanem megtenni. Egy a lényeg. Magyarország 30 év után végre ne legyen következmények nélküli ország. Bűn ne maradjon többé büntetlenül. A korrupció felszámolására vannak jól működő példák például Romániában, ahol börtön és vagyonelkobzás vár a tolvaj politikusokra. Át kell ültetni a hazai gyakorlatba is, és ebben nem látok nézeteltérést az ellenzéki oldalon. És ebből nem is engedek. Az elszámoltatás a rendszerváltás záloga.

"Ha kormányfőként nem tudom véghez vinni az elszámoltatás ígéretét, nem fog kattanni a bilincs a bűnösök kezén, akkor ígérem, a miniszterelnöki székről le fogok mondani, mert engem nem a hatalom érdekel, hanem az igazság, de az mindenek felett". Ez egy kemény vállalás. Miért fogalmazta meg?

Hogy garanciát adjak a választóknak az ígéret betartására. 30 év alatt annyian ígérték meg az elszámoltatást, hogy ez az ígéret már elinflálódott.

Én pedig azt akarom, hogy az én szavamnak súlya, értéke legyen.

Nem azért vállaltam a miniszterelnök-jelölti megmérettetést, hogy folytassam az elmúlt 30 évet, amikor mindenki megúszhatta, hanem azért, hogy lezárjuk végre ezt a korszakot, és tiszta lapot nyithassunk az ország életében, tiszta közélettel. Nem a hatalom érdekel, hanem az igazság. Igenis fizessenek meg a tolvajok, hogy végre éljenek jól a magyarok.