Miskolcon még a DK-s jelölt is Jakab Péter mellett kampányol az előválasztáson

„Hazai pályán”, Miskolcon tartott nagy sikerű utcafórumot Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, melyen arra biztatott, az előválasztáson a megye 1-es körzetében támogassák pártja helyi jelöltjét, Szilágyi Szabolcsot, valamint a 2-es körzetben a Jobbik által is támogatott Hegedűs Andreát.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. választókerületében Jakab Péter a Jobbik jelöltjeként 2018-ban mindössze 127 szavazattal (0,24 százalék) maradt le a fideszes Csöbör Katalin mögött. Az ellenzéki párt politikusa most miniszterelnök-jelöltként méretteti meg magát a szeptember 18. és 26. közti előválasztáson, a körzetében pedig Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő lehet a fideszes jelölt kihívója.

Óriási megtiszteltetés abban a körzetben indulni, ahol korábban Jakab Péter volt a Jobbik jelöltje – értékelt az Alfahírnek Szilágyi Szabolcs, aki az előválasztási küzdelem előtt áll Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. választókerületének jobbikos jelöltje, akit a DK, az LMP, a Momentum, az Új Világ Néppárt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogat. Hozzátette, ez a jelölés egyúttal felelősség is, hiszen győzelmet várnak tőle. Szilágyi rámutatott, július óta nyolcvan helyen standolás keretében találkoztak a választókkal, mint fogalmazott,

felszántottuk a választókerületet.

Az előttük levő kihívásokról szólva elmondta, ha meg kellene nevezni a legfontosabb problémát, akkor a „melyik ujjamat harapjam?” dilemmájába ütközik. Közölte, az infrastruktúra hiányos, az úthálózat elhasználódott, de az alacsony bérek, a közbiztonság és az egészségügy kérdésével is foglalkozni kell. A jobbikos jelölt elsőként a városüzemeltetési feladatok megoldását emelte ki, melyhez az úthálózat karbantartása is tartozik. Második témaként tömegközlekedéssel kapcsolatban hangsúlyozta, megvonták a miskolciaktól az állami normatívát, ami miatt kaotikus állapotok uralkodnak. Harmadikként a közbiztonság javítását nevezte meg kiemelt feladatként Szilágyi. Ismertette, van egy önkormányzati rendészetük, amelynek segítségével szeretnének mindent megtenni a rend biztosításáért, és segítik a rendőrség munkáját. Erre példaként felhozta, a közelmúltban egy terepjáró képességekkel is rendelkező járőrkocsit adtak a miskolci rendőröknek, melyekkel akár a város külterületei is megközelíthetők.

Szilágyi Szabolcs Béli Balázs / Alfahír

A Lyukóvölgy továbbra is egy közbiztonság szempontjából elég fertőzött terület – mutatott rá Szilágyi Szabolcs, hozzáfűzve, ide vissza kell vinni a jogot és a törvényt. Ehhez viszont egy erős rendőrségre van szükség – szögezte le. Elismerte, hogy a Miskolci rendőrkapitányságot annyira talán nem érinti a leszerelési hullám, mint például a dunántúli régiókat, de

ettől függetlenül látszik az, hogy szükség lenne több, tettrekész, motivált rendőrre

– emelte ki az ellenzéki politikus. Szilágyi Szabolcs itt a Belügyminisztérium felelősségét emelte ki, hiszen – mondta – ők tudnának versenyképes béreket adni, melyekkel lehetne motiválni a rendőröket, egyúttal felhívta a figyelmet arra is, a rendőröknek olyan feltételrendszerre is szükségük lenne, mellyel éreznék, hogy meg vannak becsülve.

Szilágyi az úthálózat javításával, korszerűsítésével kapcsolatos elképzeléseiről is beszámolt. Mint lapunkkal közölte, meg kell vizsgálni, milyen hazai és uniós pályázati pénzek állnak rendelkezésre, melyeket le lehet hívni. „Az első és legfontosabb mindenképp a Harsányi út és a 3-as számú főút felújítása, valamint minden olyan útszakasz, amely frekventált és a városi tömegközlekedés is igénybe veszi” – mondta a jobbik jelöltje. De tervei szerint a mellékutakra is többletforrást kell biztosítani, hiszen

a külterületeken sokszor zúzalékos utak találhatók, melyeket az első eső le is mos.

„Itt szintén fejlesztésekre van szükség, állami és európai uniós forrásokból elsősorban” – mondta Szilágyi Szabolcs.

A lakossági fórumon Jakab Péter azzal a kérdéssel indított, hogy „Kövér Laci nincs itt?”, majd miután a jelenlevőkkel megállapították, hogy a Házelnök nem tartózkodik a Szinva teraszon, azt mondta, „akkor szabad a szó, nem fogja kikapcsolni a mikrofont”.

Felidézte Orbán Viktornak azokat a mondatait, melyek arról szóltak, mi lesz azokkal a „tömegekkel”, melyek Nyugat-Európából jönnének Magyarországra „a jobb élet reményében”.

Látom magam előtt, ahogy Günthernek felcsillan a szeme Münchenben, mikor megtudja, hogy Miskolcon már nettó 120 ezerért is lehet dolgozni. Igaz, nem hetente, hanem havonta, szóval Günther maradni fog Németországban

– mondta az ellenzéki vezető, majd hozzáfűzte, ehelyett a miskolciak hagyják el az országot, amin változtatni kell, ehhez viszont ismerni kell a valóságot. Közölte, ő azért járja az országot, hogy megtudja az emberektől, mik a problémáik, hogyan élnek, miben segíthetnek nekik.

Felidézte, azt senki nem kérte tőle, hogy védje meg Brüsszel „támadásától”, de azt kérték, hogy kezdjenek valamit a bérekkel, hogy a férfiak is hadd mehessenek el nyugdíjba 40 év munkaviszony után, hogy a rendvédelmisek kapják vissza a szolgálati nyugdíjat, mert 60 évesen nem tudja elkapni a rablót vagy nem tud felszaladni a hatodikra életet menteni.

Az emberek csak megbecsülést, megfelelő munkakörülményeket, minőségi béreket szeretnének

– közölte Jakab Péter.

Emlékeztetett: egy kezdő pedagógus nettó 140 ezer forintot keres, a kormány pedig azt akarja, vállaljon gyereket. Csakhogy a lakhatás megoldhatatlan húszéves lakáshitelt kellene felvenni, vagy albérletbe kellene menni, de az meg nettó 140 ezerből lehetetlen. Jakab szerint a fiatalok olyan országra vágynak, melynek a kormánya indít egy bérlakás-építési programot, hogy a kedvezményes bérlakásokkal ezek a fiatalok időt tudjanak nyerni, meg tudjanak erősödni anyagilag. „Aztán persze, vállalnak gyereket, ha van hova!” – húzta alá a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.

Jakab Péter Béli Balázs / Alfahír

Az ellenzéki vezető szerint kiszámíthatóságra van szükség, ahol a kiszámíthatóság nem azt jelenti, hogy mindig ugyanazok nyerik a közbeszerzéseket, hanem ahol

minőségi munkáért minőségi bér, tisztességgel ledolgozott életért tisztességes nyugdíj, a lopásért meg börtön jár!

Jakab emlékeztetett, az MNB jelentése szerint minden magyar családnak van 16 millió forint megtakarítása.

Elvileg, ha a Fidesz igazat mond, akkor Ti ha hazamentek, megnézitek a paplan alatt, ott kell legyen 16 millió forint

– mondta, hozzáfűzve, ha nincs ott, akkor azt valaki ellopta.

Meg egy országot is loptak mellé

– tette hozzá.

Felidézte Orbán Viktornak azt a rádiós megszólalását, mely szerint a válság a kormányfőt is megérintette, mert ő is „bérből és fizetésből él”. Jakab ennek kapcsán megjegyezte, a miniszterelnök családja az elmúlt hét évben havi 180 millió forinttal gazdagodott.

Meg lehet dolgozni ennyi pénzért? Dehogy lehet! Ellopni el lehet! Úgyhogy tényleg bérből és fizetésből él: a Tiétekből!

– kommentálta Jakab Péter.

Elvették a szolgálati nyugdíjat, a lakáskasszát, a cafetériát, az egyiktől a túlórapénzt, a másiktól a szabadnapot – sorolta, majd megjegyezte, betörnek a telefonunkba, lehallgatják a beszélgetéseket, nézegetik az SMS-eket meg a leveleket, „csak azért, mert kritizáljuk a Kedves Vezetőt”.

A hálószobámba ne engedjem be? Szájer Józsit?

– tette fel a kérdést nagy derültséget és tapsot kiváltva.

Az ellenzéki vezető szerint ébreszteni kell a nemzetet, az pedig csak az általa is használt karcos szavakkal fog menni, simogatva meg barokkos körmondatokkal nem fog menni. Úgy vélte, az állam drágán működik, viszont cserébe nem biztosít jólétet. Felidézte, 30 éve azt mondták, azért kell rendszerváltás, mert akkor szabadság és jólét lesz. „Eltelt 30 év, és pont ez a kettő nincs” – mondta Jakab, aki szerint ezt a választóknak kell megteremtenie, ő pedig azért ült le tárgyalni azokkal, akikkel korábban még csak nem is beszélt, mert a választók ezt kérték tőle.

Felhívta a figyelmet arra, a fideszes narratíva szerint a politikus a főnök, a választó pedig a beosztott, ő pedig ezen fordítani szeretne:

a választó a főnök, a politikus pedig a beosztott.

Ezért a választóktól ő mint beosztott kérte, adjanak felhatalmazást, hogy miniszterelnök-jelöltként mérethesse meg magát.

A lakossági fórumon jelen volt a DK-s Hegedűs Andrea, aki a megye 2. választókerületében indul az előválasztáson, és többek közt a Jobbik is támogatja. Emlékeztetett, nem először vannak így együtt, 2019 őszén egyszer már megtették, hogy együtt összefogtak, legyőzték a Fideszt, és ezt szeretnék elérni 2022-ben is.

Hegedűs Andrea az előválasztáson történő részvételre buzdítva megkérdezte:

Kire fogunk szavazni? Hiszen ismétlés a tudás anyja! Jakab Péter, Szilágyi Szabolcs és Hegedűs Andrea

– kampányolt a Jobbik miniszterelnök-jelöltje mellett a DK-s képviselőjelölt.

Úgy vélte, a politika mindenkihez közel kell, hogy álljon, mert az maga az élet, amibe jogunk van beleszólni.

Hegedűs Andrea Béli Balázs / Alfahír

Hegedűs Andrea, aki Jakabhoz és Szilágyihoz hasonlóan történelemtanár végzettségű, arra kért mindenkit, az előválasztáson Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. választókerületében Szilágyi Szabolcsot, a 2. választókerületben pedig őt támogassák.