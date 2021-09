Hangfelvétel: kétezer forintba kerülhet egy szocialista bérszavazó az előválasztáson

Fejenként kétezer forintot kaphatnak szegény sorsú emberek, hogy szavazzanak a szocialista Kiss Sándorra a jobbikos Farkas Péter Barnabás ellenében az ellenzéki előválasztáson. Az Alfahír birtokába jutott felvételek alapján feltételezhető, hogy az előválasztás eredményét Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú választókerületében olyan választókkal akarják befolyásolni, akik valójában nem politikai, hanem csakis anyagi motivációval vesznek részt a voksoláson, magyarul bérszavazók, akiket egy választási csaláshoz vesznek igénybe.

Borsod megye 3-as választókerületében a jobbikos Farkas Péter Barnabást támogatja a DK, az LMP, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom, míg ellenfele a szocialista Kiss Sándor, akit saját pártján kívül csak a Párbeszéd segít. Meg úgy tűnik, olyanok is, akik ebben üzletet látnak.

Az ózdi központú választókerületben szombaton, az előválasztás induló napján több gyanús eset is történt. Az egyik, hogy a szavazósátraknál nagy számban jelentek meg olyan, jellemzően roma emberek, akiket busszal szállítottak a helyszínre, tehát szervezettségre utaló jeleket mutattak. Információink szerint az egyik kisbusz akár tizenötször (!) is fordulhatott, mígnem a rendszer leállása miatt ez okafogyottá vált.

Arról pedig egy videófelvétel tanúskodik, hogy a gyanús mozgások mögött akár valóban szavazatvásárlás állhatott: az Alfahír birtokába jutott egy rögzített beszélgetés, amin az hallható, hogy egy férfi elmondja egy másiknak,

2000 forintot kap fejenként mindenki, akit elvisznek szavazni a szocialista jelölt Kiss Sándorra.

Az anyagon elhangzik az is, hogy maga a szervező nem kap külön pénzt, mert a csalásban résztvevő főnöke ezt a szervezői feladatot neki munkaidőben, a munkahelyén adta utasításba, így mindössze 5000 forinttal töltötték fel a mobiltelefonját.

Természetesen tényszerűen nem állíthatjuk, hogy a felvételt követően a szavazósátraknál tömegével megjelent, és láthatóan utaztatott emberek egy ilyen csalás résztvevői lettek volna, de az eddigi tapasztalatok alapján erre komoly esély van, hiszen az elmúlt választásokon rendszeresen történtek hasonló visszaélések, igaz, azokat jellemzően a kormánypártok támogatói szervezték le. Az elhangzottak azt sem bizonyítják, hogy a szocialista indulónak közvetlen köze lenne az érdekében zajló csaláshoz, noha ennek ellenkezője meglehetősen életszerűtlen volna.

Az viszont tény, hogy a választókerületből több olyan esetről is beszámoltak nekünk, melyek során finoman szólva is kérdésessé vált az előválasztás tisztasága. Egyrészt a korábban említett, bérszavazásban érintett körhöz köthető személyek erődemonstrációs jelleggel gyülekeztek a szavazósátrak körül, ezzel egyesek szerint elriasztva a voksolásra érkezőket. Másrészt ez a társaság szóváltásba is keveredett egyes aktivistákkal, sőt úgy tudjuk, volt példa arra is, hogy egy idős hölgyet valaki azzal küldött el a szavazóhelyiségtől, ott csak a szocialista Kiss Sándorra lehet voksolni, a jobbikos Farkas Péter Barnabásra nem, mert azt egy másik helyen lehet megtenni. Ilyen nyilvánvalóan nincs, az elkövető valójában csak megvezette a szavazni érkező állampolgárt.

Arról, hogy az ellenzéki előválasztást érhetik csalási kísérletek, már korábban is beszámoltunk, és éppenséggel akkor is a szocialista párt volt a középpontban: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében robbant botrány egy nyilvánosságra került felvétel alapján, amelyen egyértelműen elhangzik, hogy a Fidesz szavazókat készül küldeni az előválasztásra azért, hogy ne a jobbikos Földi István, hanem a szocialista Papp Ildikó nyerjen.

Egy fideszes-MSZP-s baráti társaság boszorkánykonyhájába kavarhatott be a jobbikos Földi István Minden jel arra mutat, hogy egy fideszes önkormányzat vezetője segíthetett az MSZP egyik elnökségi tagjának abban, hogy megakadályozzák egy jobbikos politikus indulását az ellenzéki előválasztáson. Az ügyben feljelentés született, az előválasztási bizottság pedig nem asszisztált a lejárató kampányhoz, és felmentette a célkeresztbe került Földi Istvánt.

Mindez pedig nem úgy történt, hogy a Fidesz magától akarta befolyásolni az előválasztási eredményeket, csak lebuktak vele, hanem úgy, hogy a helyi fideszes és szocialista politikusok a nyilvánosság előtt is jó barátságot ápolnak egymással, és a gyanú szerint ez vezetett az együttműködésükhöz.

Az előválasztás hétfő reggel folytatódott és egész héten tartani fog, sőt, a leállás okozta időkiesés miatt csak szeptember 28-án ér véget. A választás célja, hogy az ellenzéki pártok minden választókerületben a legesélyesebb jelöltet indítsák közös indulóként 2022-ben a kormánypárti indulóval szemben, beleértve a közös miniszterelnök-jelöltet is.