A miniszterelnök a kampányra készülve egri nyugdíjasokat fogadott, amiről nem volt rest videót is megosztani a Facebook-oldalán. Orbán Viktor bár mindent bevetett a "rajongói" előtt, így elmondta nekik, hogy ismer ott egy lengyel papot, a kitörő reakció elmaradt. Szerencsére arra járt Lázár János is, akit a hölgykoszorú meglátva olyan ujjongásban tört ki, hogy azt még a rocksztárok is megirigyelnék.