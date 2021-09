Kampánycélokat és pártdirektívákat határozott meg Rogán Antal a nagyköveteknek

Különös előadást tartott Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az augusztus végi nagyköveti értekezleten

- tudta meg több egymástól független forrásból a Népszava.

A napilapnak nyilatkozó forrás úgy fogalmazott, hogy Rogán olyan eligazítást tartott, mintha a Fidesz kampányszervezőinek beszélt volna. Szóba került, hogy meddig tart a választók memóriája, hogy mit kell majd nekik a kampányban sulykolni; hogy bárki is lesz az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mindenkire úgymond rákészültek.

Más forrásokból a Népszava úgy tudja, Rogán Antal a „hazai és a nemzetközi baloldalról” is beszélt negatív színezetben, azt sugallva a hallgatóságnak, hogy ezzel szemben nekik is meg kell védeniük Magyarországot. Egy harmadik informátor pedig azt mondta, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője - és a Fidesz-kampányok egyik fontos szervezője - viszont elismerte, hogy szoros eredményt hozhatnak a 2022-es választások, de optimistán várják a tavaszt, mert a gazdasági növekedés jelentősen meghaladja a négy-, de akár a nyolc évvel ezelőttit is.

A lap megkereste a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot, azonban a sajtóosztály nem válaszolt kérdéseikre. Mesterházy Attila, a parlament Külügyi Bizottságának MSZP-s alelnöke viszont a testület múlt heti ülésén rákérdezett az értekezleten történtekre Vargha Tamásnál, a minisztérium államtitkáránál. Vargha Tamás nem tagadta, hogy Rogán Antal ott volt. Azt viszont sem cáfolni sem megerősíteni nem akarta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője ilyen tartalmú előadást tartott.

Legutóbb augusztus 23-án tartottak ilyen értekezletet, ami azért is érdekes volt, mert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter volt a díszvendég. Lavrov egy tisztán protokolláris beszédet mondott, gondosan kerülve az érzékeny témákat, elsősorban az ukrán helyzetet.