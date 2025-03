Családi adóparadicsom, gyerek nélkül? – 2024-ben mélypontra zuhant a születésszám

A párt szerint azonban szomorúan be kell látni, hogy az elmúlt 15 év kormányzásának eredménye az, hogy

minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon.

"Adóparadicsomot tervez a kormányfő, de ott tartunk, hogy országszerte, főleg vidéki kisvárosokban, sorra zárnak be a szülészetek és a gyermekosztályok, mint például az elmúlt pár hétben Mezőtúron vagy Kalocsán. Ott tartunk, hogy a becslések szerint minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. 15 év kormányzás után eljutottunk oda, hogy a miniszterelnökhöz közel álló személyek és családjaik közpénzparadicsomban élnek, míg a többiek tovább küzdenek a magyar valóságban"

- írja a Jobbik közleményében.

Hozzáteszik:

"A Jobbik mindig támogatta és támogatni is fogja azokat az intézkedéseket, amelyek ösztönzik a gyermekvállalást és segítik hazánkat kijutni a lassan jégkorszakká váló demográfiai tél időszakából. Éppen ezért is javasoljuk, hogy a gazdaságot ne a veszélyes és sebezhető akkumulátorgyártásra vagy az ehhez kapcsolódó autógyártásra építsék. Ezért javasoljuk, ne olyan beruházásokat támogassanak, amelyek mágnesként vonzzák a migránsmunkásokat, akik elveszik a magyarok elől a munkát. Ezért követeljük a vidéki áradó bűn megállítását, akár a rendőrség vidéki állományának megduplázásával. És ezért javasoljuk, hogy azzal is segítsék a családok boldogulását, hogy megregulázzák a bankokat például az ingyenes készpénzfelvétel 250 ezer forintra emelésével. A Jobbik egy biztonságos és élhető Magyarországért dolgozik, és minden olyan intézkedésben számíthatnak rá, amely ennek eléréséhez szükséges."