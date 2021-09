A kétévenkénti foci-vb-vel feláldozná a FIFA a játékosokat a nagyobb bevétel érdekében

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a saját és profitorientált szponzori körét is előtérbe helyezve úgy döntött, hogy szeretné rákényszerítené a tagországokra a kétévenkénti labdarúgó-világbajnokságot. Az UEFA és a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) ellenzi a tervezetet, de a FIFA egyelőre hajthatatlan. Hogyan fogja elérni a szándékát, ha a legnagyobb tagszövetségek nem támogatják? A futballisták egyre nagyobb kizsigerelése folytatódhat a következő években. Úgy tűnik, a FIFA nem tanult Christian Eriksen esetéből.

A FIFA olyannyira komolyan veszi ezt a tervezetet, hogy jövő csütörtökön online tárgyalást tart tagszervezetei részvételével a világbajnokságok kétévenkénti megrendezésének sokat vitatott ötletéről.

A francia Arséne Wenger által vezetett technikai bizottság szeptember 9-én hozta nyilvánosságra hivatalosan azt a javaslatot, amely szerint 2026-tól kétévente kellene világbajnokságot rendezni. Wengerék indoklása szerint sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, ami mellett így szakmai indokok és

erős gazdasági érvek is szólnak.

A kétévenkénti vb-rendezés Infantino „forradalmi terve", az erről szóló tanulmány elkészítéséhez májusban a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie.

Kép: MTI/EPA/POOL/Illyés Tibor

A lapunknak nyilatkozó Szabados Gábor sportközgazdász szerint a FIFA szempontjából érthetőek a törekvések, hiszen számukra a bevételek 90 százaléka a futball-világbajnokságokból származik, így nem véletlen, hogy egy 4 éves perióduson belül, immáron kétszer is megrendeznék azt.

„Nagyon sokat dolgozott azon a FIFA az elmúlt évtizedekben, hogy diverzifikálja a bevételeit, hiszen már több tornát is szárnyai alá vett. A futsal-világbajnokságot, a strandlabdarúgó-világbajnokságot, de a klubvilágbajnokságot is elindította, de egyik sem tudott akkora gazdasági sikert hozni a FIFA számára"

- emelte ki a sportközgazdász, hozzátéve: egyik sem tudott olyan szintű bevételt generálni, mint a foci-vb. A FIFA azzal tud nagyobb bevételt elérni, ha növeli létszámot, illetve sűrűbb időközönként rendez tornákat - mondta.

Hozzátette, hogy ez a döntés a kisebb és gyengébb futballerővel rendelkező országok és térségek tetszését is kiváltja. Hiszen, azon országoknál, ahol általában kisebb az esély a sikeres kvalifikációra, ott nagyobb szimpátiával fogadják ezt az ötletet.

„Nyilván ezzel szavazatokat is lehet szerezni a következő elnökválasztáson."

Szabados Gábor elmondta, hogy a FIFA-nak nincs a kezében más termék, miközben a Bajnokok-Ligája révén az UEFA-nak már nagyobb bevételei vannak, mint az Európa-bajnokságból. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek viszont nincs egy klubsorozat a kezében. Bár, szeretne a tető alá hozni egy nagyobb létszámú klubvilágbajnokságot, egyelőre ebből nem sikerült megvalósítani a semmit, amelynek a túlzsúfolt naptár is az oka lehet.

Véleménye szerint egy kompromisszumos megoldás fog születni majd ebben a kérdésben. Nem gondolná, hogy lesz kétévente világbajnokság, de előfordulhat, hogy az európai szövetségnek ennek fejében valami másra (klubvilágbajnokság bővítése? - szerk.) rá kell majd bólintania.

Az egykori válogatott labdarúgó, Hrutka János szerint minden ilyen újítás mögött részben a bevételek növelése állhat.

„Gyakoribb világbajnokság, több mérkőzéssel és válogatottal, magasabb közvetítési díjakat, újabb közösségek, gazdasági területek elérését és ezáltal több bevételt is jelentene. Futballszakmai szempontból igazán semmivel sem támasztható alá a FIFA törekvése."

A FIFA szempontjai ebből a szempontból akár érthetőek is lennének, de már így is komoly problémát okoz a játékosok túlterheltsége. Hrutka János emlékeztetett, hogy amikor tavaly felmerült a Szuperliga ötlete, akkor több játékos is rosszallását fejezte ki, hiszen pont a labdarúgókat nem kérdezték meg erről.

„Láthattuk az elmúlt évben, hogy a vírushelyzet miatt mennyire sűrűn követték egymást a mérkőzések. Rengeteg sérülés volt az elmúlt évben, illetve több játékos is fáradtan érkezett meg a nyári foci-eb-re. Nem véletlenül láthattunk több nagycsapatot is formán kívül játszani a kontinenstornán."

Hozzátette, hogy a kétévenkénti világbajnokság az európai kontinenstorna piaci értékét és jelentőségét is csökkentené, ezért nem is véletlen, hogy az európai (UEFA) és a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség sem támogatja Gianni Infantinoék tervét. Ellentétben viszont a kisebb országok közül többen is támogatják, ami érhető, hiszen az ő szempontjukból nagyobb esély lenne a kijutásra.

„Érthető, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet is arra sarkall egyeseket, hogy olyan lehetőségekhez nyúljanak, amelyek több bevételt is hozhatnak, de nem biztos, hogy ehhez a játékosok kizsigerelése útján vezet az út."

Az MLSZ és az UEFA is ellenzi az ötletet

Aleksander Ceferin UEFA-elnök szerint a nemzetközi versenynaptárnak "nincs szüksége" arra, hogy kétévente nagy tornára kerüljön sor. Úgy véli, a futballistáknak szükségük van olyan nyárra is, amikor pihenhetnek és feltöltődhetnek.

A javaslatot a kezdetektől fogva ellenző európai szövetség közleményében kiemelte, hogy rengeteg kérdés merül fel a tervvel kapcsolatban. Meglátásuk szerint a világbajnoki győzelem értéke csökkenne, a labdarúgókat még jobban túlhajszolnák és a női labdarúgásnak sem szolgálná az érdekét, ha minden évben lenne férfi világesemény.

Az UEFA emlékeztetett, hogy a múlt kedden egyeztetést kezdeményeztek a FIFA-val és az 55 európai szövetséggel, azonban egyelőre nem kaptak választ. Korábban Aleksander Ceferin UEFA-elnök az európai együttesek vb-bojkottjával is fenyegetőzött arra az esetre, ha a FIFA javaslatát elfogadják.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) is jelezte, hogy az UEFA-t támogatja ebben a kérdésben. Mint írták: meggyőződésük, hogy egyedül a jelenlegi forma tudja biztosítani valamennyi kontinens nemzeti válogatottjai számára, hogy a legrangosabb világversenyen bizonyítsák tudásukat, a játékosok és klubjaik, az évtizedek alatt felhalmozott értékek sérelme nélkül.

Az MLSZ szerint a stabil pénzügyi háttér megteremtése, a bevételek növelése minden szereplőnek érdeke, a játékosok testi épsége ennél is fontosabb szempont.

„Egyetlen felelős szövetség sem járulhat hozzá olyan versenynaptárhoz, amely ezt kockáztatja, és az egészségesnél nagyobb mértékű terhelésre kötelezi a labdarúgás legfontosabb résztvevőit."

A négyévente rendezett Eb, illetve vb ritmusa bevett gyakorlat továbbá a szurkolók számára is, ezzel összefüggésben egy ilyen rendszerességű, kétévente rendezett világbajnokság az európai szövetségek és az UEFA hosszabb távú partneri szerződéseit is nagymértékben kockáztatná - írta közleményében az MLSZ.