Kádárt idézte Semjén Zsolt, amikor a Vadászati kiállítást méltatta

Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás rangját jól mutatja, hogy az előző, 1971-es budapesti rendezvényre Kádár János is konszolidálni igyekezett nemzetközi kapcsolatait.

A Népszava beszámolója szerint ezekkel a szavakkal próbálta népszerűsíteni Semjén Zsolt a szombaton kezdődő két hetes rendezvénysorozatot egy háttérbeszélgetésen.

A helikopteres szarvasvadász szenvedélyéről is ismert KDNP-s miniszterelnök-helyettes szerint csakúgy mint Kádár idején, most is az ország érdeke a jelenleg 77 milliárd forint összköltségű vadászati kiállítás megrendezése.

Semjén Zsolt arra számít, hogy a világkiállítás a kísérő rendezvényekkel együtt legalább 1 millió látogatót fogad majd, így az augusztus 20-i ünnepségsorozattal, és az Eucharisztikus Kongresszussal együtt jelentős mértékben járul hozzá a járvány utáni nyitáshoz.