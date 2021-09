Blikk: Orbán Ráhel és családja Spanyolországba költözött, legnagyobb gyereküket nemzetközi magániskolába íratták

A Blikk információi szerint Orbán Viktor legidősebb lánya és veje a spanyolországi Marbellába költözik. A bulvárlap Orbán Ráhel Instagram-posztja alapján írt erről.

A szűk kör számára hozzáférhető bejegyzés szerint a kormányfő lánya, és férje, Tiborcz István mindhárom gyerekükkel a Gibraltártól 60 kilométerre fekvő városban, Marbellán fognak élni, a legidősebb gyereküket pedig már be is íratták egy ottani nemzetközi magániskolába.

Hello, Spanyolország! Hello új kihívás! Nagyon izgatottak vagyunk, mert a családunk új élmény elé néz és egy csodálatos helyen kezdhették a gyerekek a tanévet. Az elmúlt 15 évben volt szerencsém rengeteg tapasztalatot gyűjteni külföldön, most a gyermekeimen a sor. Új kultúrát, új nyelvet, új embereket ismerhetnek meg és már most imádják az iskolát