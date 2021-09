"Kiutat kell mutatni az itt élő embereknek" - Józsefváros utcáit járta be Demeter Márta és Jakab Péter

"Az elmúlt évtizedekben azt tapasztalhattuk, hogy jöttek a politikusok és fűt-fát megígértek alaptalanul. Én egyedül csak azt ígérek, amit biztosan tudok: azt biztosan tudom, hogy 30 év mocskát senki nem fogja 30 nap alatt eltakarítani. Aki ilyet ígér az hazudik. Biztosan tudom, hogy piszoknehéz lesz a romjaiból újjáépíteni az országot. Az anyagi romoknál csak a morális károkat lesz nehezebb helyrehozni. De azt is tudom, hogyha jó a cél és jó az irány, illetve a kapitány fegyelmezett, akkor rendet tudunk tenni ebben a szétszabdalt országban"

- mondta Jakab Péter, vasárnapi országjárásán, amelyet Budapest közepén, a nyolcadik-kilencedik kerületben tartott. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint az elszámoltatáshoz nem kell más, csak akarat.

"Az elszámoltatáshoz nem kell pénz, csak akarat. Ez lesz az új nemzeti egységkormány hitelességi próbája. Nem lehetetlen küldetés, hiszen Szlovákiában éppen most csukatták le a legfőbb ügyészt, mert visszaélt a hatalmával. Ha ott börtönbe lehet küldeni a felelősöket, akkor Polt Pétert is el lehet számoltatni"

- emelte ki a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.

Budapesti 5-ös választókerületben induló Beleznay Zsuzsanna (Jobbik-LMP) lapunknak úgy fogalmazott, hogy rendkívül örül, hogy már közel félmillió ember vett részt az ellenzéki előválasztáson. Úgy véli, ez egy nagyszerű üzenet azok részére, akik még nem mentek el szavazni, hogy igenis érdemes mindenkinek részt vennie a közéletben, s erre az előválasztás az egyik legjobb alkalom.

Arra kért mindenkit, hogy aki nem tud megjelenni a saját választókerületében, mert az állandó lakcíme máshol van, mint a tartózkodási helye, az nyugodtan szavazzon online, hiszen pár perc alatt lehet már voksolni.

A Budapest 6. választókerületében induló Demeter Márta (Jobbik-Új Kezdet) szerint a lakhatási problémák komoly problémákat okoznak Józsefvárosban és Ferencvárosban is.

"Megfizethető lakhatásra van szükség, olyan lakhatásra, amely tisztességes körülményeket biztosít a dolgozó emberek és azok családjainak számára"

- tette hozzá a képviselőjelölt, aki elmondta, hogy az új nemzeti egységkormány szeretné megvalósítani a bérlakások felújításáról és építéséről szóló programot, ezen felül pedig szeretné elérni azt a korábbi – de a Fidesz által elsöpört – javaslatát, hogy a VIII. és IX. kerületi lakosok hárommillió forintos felújítási keretből modernizálhassák élettereiket.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Demeter szerint évente 1,5 milliárd forintos keretből elérhető lenne, hogy négy év alatt Józsefváros és Ferencváros összes rossz állapotú önkormányzati lakása fel legyen újítva.

"Nem élhetnek az emberek penészes és romos házakban, lakásokban. 21. századi körülményeket kell biztosítanunk a magyar munkavállalóknak és azok családjainak."

A lakhatási helyzetet jól példázza, hogy amikor Demeter Márta és Jakab Péter a Magdolna utca környékén sétáltak, akkor rengeteg omladozó társasházat pillanthatunk meg. Ha az ember a Teleki tér környékén jár, mintha időutazásban venne részt, s aki 20-30 évvel ezelőtt is már járt arrafelé az tudja, hogy semmi változás nem történt azóta. Omladozó falak és homlokzatok, drogtól bekábult emberek. Nem véletlen, hogy még az amerikai filmesek is szeretik ezt környéket, hiszen itt tényleg olyan, mintha a szocializmus még mindig velünk lenne és élne. Ennek a választókerületnek egyébként az a Kocsis Máté az országgyűlési képviselője, aki a Fidesz frakcióvezetőjeként gyakran moslékozza az ellenzéki pártokat.

Jakab Péter elmesélte, hogy találkozott egy lakóval, aki elmondta, hogy 30 éve semmilyen változás nem történt a kerületben. Sőt, egyre rosszabb helyzet, mintha nem is lett volna itt rendszerváltás. A közbiztonság romokban, s drogproblémákról számoltak be többen is.