Rágógumit és pizzát is vett Karácsony volt helyettese a költségtérítéséből

Karácsony Gergelynek üzent közösségi oldalán Vadai Ágnes, aki szerint az MSZP-Párbeszéd-LMP előválasztási kormányfőjelöltje a vizsgálatok eredményét meg sem várva állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy a DK és a Jobbik mielőbb vonják meg támogatásukat a gyanúba hozott jelöltjeiktől. A DK-s jelöltet offshore céggel hozták kapcsolatba, a Jobbik ózdi jelöltjét, Farkas Péter Barnabást pedig egy "félreérthető" kép okán.

"Napok óta gyalázzák a nagy nyilvánosság előtt az egyik jelöltünket, Ráczné Földi Juditot" - fogalmazott Vadai, aki azt is írta, székesfehérvári jelöltjük minden szükséges dokumentumot be fog nyújtani az Országos Előválasztási Bizottságnak, ami igazolni fogja a vádak hamisságát. Ugyanakkor a DK parlamenti képviselője vissza is vágott Karácsonynak a Párbeszéd jelöltjei kapcsán. Az egyik esetben Dorosz Dávid korábbi költéseinek szükségességét rótta fel, s várja is rá a választ.

Egy az Átlátszó által a Főpolgármesteri Hivatal felé még a nyáron benyújtott közérdekű adatigénylés eredményeképpen kiderült, hogy mire és mennyit költött Dorosz Dávid egykori klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettesként hivatali ideje alatt. A jelenleg Pest megye 5-ös számú választókerületében a Párbeszéd és más ellenzéki pártok által is támogatott előválasztási képviselőjelölt tavaly novemberig volt Karácsony Gergely egyik helyettese.

A nyilvánosság elé tárt adatok szerint a főpolgármester volt helyettese kólára, rágógumira, pizzára, müzliszeletre, tortára, kávéra és egyéb finomságokra is költött a - vagyonnyilatkozatában is szereplő - bruttó 1 166 700 forintos havi illetményén túl. Dorosz reprezentációs kerete havi 45 ezer forintot tett ki: 2019 novemberében például 16 500 forintot számolt el az előbb említett élelmiszercikkekre, míg decemberben és 2020. januártól novemberig a teljes keretösszeget havonta ki tudta használni.

Ami viszont külön érdekessé teszi mindezt, az az, hogy főpolgármester-helyettesi minőségében maga Dorosz Dávid írta alá az említett teljesítési igazolásokat a saját költségtérítéséhez.