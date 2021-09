Fazakas Attila: „Az emberek örültek az előválasztás megtartásának”

Fejér megye 2-es választókerületében is jelentős fölénnyel nyerte az előválasztást a jobbikos Fazakas Attila. A DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM által is támogatott Fazakas Attila 3189 szavazatot kapott, míg ellenfelére But Sándorra, az Új Világ Néppárt jelöltjére mindössze 309-en voksoltak.

Az első szó tőlem is a köszönöm! Köszönöm a bizalmat és a rengeteg segítséget, mostantól pedig készülök a tavaszi választásra

- nyilatkozta az Alfahírnek Fazakas Attila.

A jobbikos jelölt szerint nagyon aktívak voltak a választók, ami már a kampány során is érzékelhető volt.

Jóval több szavazatot kaptunk mint amekkora a párttámogatottság. Az is segíthetett az eredmény elérésében, hogy én már 2014-ben és 2018-ban a második lettem ebben a körzetben, tehát a korábbi ismertségem is sokat hozott

- tette hozzá Fazakas Attila.

Elmondta, a kampány során sokat foglalkoztak politikai kérdésekkel, de főleg a térség problémái kerültek előtérbe.

Ugyanakkor ez a választókerület egy "hibrid körzet, mivel az érintett területeken teljesen más gondokkal küzdenek az itt élők. A móri körzetben például továbbra sincs megoldva a 81 főút négysávosítása, pedig a Fidesz már többször megígérte, de csak maketteket mutogattak, meg alapkőletételre készülnek. Szintén nagy gond, hogy a móri kórházat szinte teljesen leépítették. Székesfehérváron egyebek mellett a közlekedési káosz okoz rengeteg problémát. Állandóak a torlódások. Hihetetlen, hogy egy százezer fős városban az infrastruktúra fejlesztések elmaradása miatt, olyan dugók alakulnak ki, mint a fővárosban

- tette hozzá Fazakas Attila.

Az előválasztást megelőző kampány során a Fazakas Attila azt tapasztalta, hogy a választók is aktívabbak voltak. Érdekelte őket az ellenzéki pártok üzenetei.

Úgy érzetem, hogy az emberek örültek az előválasztás megtartásának. Fontosnak tartották, hogy elmondhatják a véleményüket, mert erre nem sok lehetőségük van, hiszen a kormányzati propaganda erre nem ad lehetőséget. Hiába volt csak két jelölt, mégis átlagon felüli volt a részvétel

- hívta fel a figyelmet Fazakas Attila.

A Fejér-megyei ellenzéki jelölt elmondta még, az előválasztás megnyerése és a választók aktív részvétele, szerinte erős támogatás lesz majd a tavaszi országgyűlési választáson.