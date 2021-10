Fidesz-közeli üzletemberek neve is szerepel a legújabb offshore-botrányban

Magyar szálak is megjelentek a legújabb nemzetközi offshore-botrányban. A nyilvánosságra került, úgynevezett Pandora-iratokból rálátásunk lehet, hogyan üzletelnek a világ vezető politikusai, üzletemberei, és a világ országainak gazdasági elitje - köztük a Nemzeti Együttműködés Rendszerének közpénzből meggazdagodó, Fidesz-közeli tagjai.

Összesen 11,9 millió file szivárgott ki 14 olyan cégtől, amelyek offshore cégek létrehozásával és működtetésével foglalkoznak. Az iratokat az International Consortium of Investigative Journalists (Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma) nevű hálózat szerezte meg, és ők koordinálták a nemzetközi újságírói csapat munkáját. A nyomozáson világszerte több mint 600 újságíró dolgozott 150 szerkesztőségből, a projekt egyedüli magyar résztvevője a Direkt36 volt.

A Direkt36 Telexen megjelent cikkében többek között arról ír, a kiszivárgott adatok szerint a Rogán Antal jobbkezeként ismert Kertész Balázs mellett offshore területen üzletelt több olyan ember, akik bár politikai tisztséget nem viselnek, fontos szerepet töltenek, illetve töltöttek be az elmúlt évtizedben felépített kormányközeli gazdasági birodalomban.

Ilyen például Jászai Gellért, a 4iG informatikai vállalat vezetője, korábban Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb irányítója, de megjelenik a sztoriban Nyerges Zsolt, az Orbán család régi ismerőse, aki korábban évekig Simicska Lajos jobbkeze volt, valamint Horváth László kormányközeli vállalkozó, tiszteletbeli kazah konzul is.

A feltárt dokumentumok szerint a magyar érintettek egy része már a 2010 előtti időszakban is érdekelt volt Brit Virgin-Szigeteken bejegyzett offshore cégekben.

A cikkben olyan részletekről is írnak, mint, hogy Kertész Balázs 2016. május 9-én vásárolta meg a Nanga Group Ltd. összes részvényét, de az ismeretlen, hogy mekkora értékű vagyonelemeket birtokol, ahogy azt sem lehet tudni, hogy még jelenleg is Kertész-e a tulajdonosa.

Emellett 2017 februárjában és márciusában három cég alapítását is intézték a Brit Virgin-Szigeteken, amelyeknek – az offshore szolgáltatótól kiszivárgott e-mailek és egyéb iratok szerint – Jászai Gellért volt a végső tulajdonosa. A kiszivárgott dokumentumokból az is kiderül, hogy az alapításukat megelőzően az Albury Management Ltd.-nek 2,9 milliárd, a Crompton Finance Ltd.-nek szintén 2,9 milliárd, míg a Burt Investment Ltd.-nek 1,45 milliárd forintot terveztek kihelyezni.

Egy másik irat szerint Nyerges Zsolt igazgatója volt egy Pannone Management Limited, szintén Brit Virgin-Szigeteken bejegyzett cégnek, de ezt 2011-ben megszüntették. Horváth László kormányközeli vállalkozó, tiszteletbeli kazah konzul pedig egy L.A.C. International Ltd. nevű cégben volt igazgató annak 2010-es megszűnéséig.

Mindezek azért is érdekesek, mert nem csak betekintést engednek a magyarországi gazdasági elit offshore-világába, hanem arra is rámutatnak, hogy míg az Országgyűlésben a fideszes államtitkárok az offshore elleni harcokról beszélnek és az ellenzéket gyalázzák, közben ez a világ mögöttük is meghúzódik.