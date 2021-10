4,5 millió dollárt költött el arra az Orbán-kormány, hogy befolyásolja az amerikai politikát

Nagyjából másfél milliárd forintot költött az Orbán-kormány annak érdekében, hogy a saját java érdekében befolyásolja az amerikai közvéleményt - derül ki abból az összefoglaló cikkből, amelyet a New York Times hozott nyilvánosságra.

A vezető amerikai lap szerint az előző republikánus alelnök, Mike Pence a múlt hónapban Magyarországon járt, hogy beszéljen a konzervatív társadalmi érdekekről. A konferenciát az Orbán-kormány rendezte elég komoly pénzekből. Nem meglepő, hogy az elmúlt időszakban a republikánus riporter, Tucker Carlson mellett a korábbi főügyész Jeff Sessions is megfordult. A Fidesz az elmúlt időszakban mintegy másfél milliárd forintot költött arra, hogy befolyásolni tudja az amerikai közvéleményt.

Orbánék ún. lobbistákat, elemző intézeteket támogat annak érdekében, hogy jobb fényben tüntessék fel a Fidesz kormányzását. De arra is akad példa, hogy pénzt ad tengerentúli szövetségeseinek (alapítványoknak, intézményeknek) is. Ezt a lap szerint esettanulmánynak lehet tekinteni az amerikai politikai döntések és viták alakítására. Csak éppen ez a gyakorlat időnként aggályokat vet fel a jelenlegi washingtoni vezetésben is.

A cél egyértelmű: szeretné a magyar kormányzat elérni, hogy jobb kép alakuljon ki a nyugaton autoriterként számontartott Fidesz-kormányról. Orbánék azt állítják magukról, hogy

konzervatív eszmét vallanak, de valójában tekintélyelvű nacionalisták, akik az autoriter Oroszországgal és Kínával barátkoznak

- írja a lap.

Bizonyos sikereket el is értek a Trump-érában. Hiszen, a korábbi amerikai elnök fogadta egy idő után a magyar miniszterelnököt, másrészt az Orbán-kormány elérte, hogy a State Department visszavonja a magyar független sajtó számára korábban megígért támogatást.

A New York Times emlékeztett, hogy két külpolitikai intézet; az Atlanti Tanács és az Európai Politikai Elemzések Központja is megszakította a Fidesz által támogatott és finanszírozott Magyarország Alapítánnyal a kapcsolatot. Indoklásuk szerint a kiváltó ok az volt, hogy túlságosan is szoros kapcsolatot tart fenn Budapesttel. Ráadásul, az amerikai kormányzat elhatárolódott egy tanácsadótól, mert az túlságosan is szoros kapcsolatot ápolt a magyar kormánnyal.

Orbán Viktor/Facebook

Demokrata politikus is a hálózat tagja volt?

A Fidesz által létrehozott lobbicsoport tevékenykedése 2011-ben kezdődhetett. Miközben a kormány a saját globális befolyásának növelésén fáradozott, egy kisebb csoport „tanácsot" hívott össze a világ minden tájáról, annak érdekében, hogy segítse a magyar álláspontot és az érdekek összehangolt képviseletének kialakítását a külföldi médiában és a döntéshozók felé.

A tanács első ülésein a résztvevők között voltak olyan amerikai szervezetek, amelyek szerepet játszottak a befolyáshálózatban. A tanácsban részt vevő egyik csoport vezetője, Maximilian N. Teleki volt, aki jelentős mértékben támogatta egyébként Joe Biden kampányát. A Demokraták aztán megkérték Telekit, hogy távozzon, ugyanis attól féltek, hogy ugyanaz a vád érheti Amerikát, mint 2016-ban, amikor is az oroszok beavatkoztak annak érdekében, hogy Trump hatalomra kerüljön.

Teleki elhatárolódott az Orbán-kormánytól. Mint mondta:

„Egyértelműen kijelenthetem, hogy amióta elkezdtem dolgozni, nincs érdemi kapcsolatom a magyar kormány vagy a Fidesz bármely tagjával”

Teleki végül távozott, de a Demokraták átadták az ügyet az FBI-nak. A New York Times-nak nincs arról információja, hogy azóta zajlik-e ezen a téren vizsgálat. Ettől függetlenül több alkalommal is volt rá példa, hogy segítette a Demokraták kampányát a tavalyi évben.

A másik lobbista, Frank Koszorús, akinek az volt a dolga, hogy megbeszéléseket folytasson a kétoldalú kapcsolatok javítására. Koszorús volt az is, aki a Trump-korszak idejében azért lobbizott, hogy a magyar független sajtó számára megígért támogatásokat ne szavazzák meg. Koszorús az Amerikai Magyar Szövetség elnökeként tevékenykedett a közelmúltig.

Magyarország Alapítvány

Még 2012-ben hoztak létre és kezdtek finanszírozni egy nonprofit csoportot Magyarország Alapítvány néven. 2020 végéig több mint 5,2 milliárd dollárt adományoztak konzervatív csoportoknak, főiskoláknak és magyar-amerikai szervezeteknek.

A New York Times szerint a másik lobbista Stumpf Anna (Smith Lacey), aki Stumpf István (egykori kancelláriaminiszter) lánya. Egy 2019-es ülésen Stumpf Anna visszautasította azokat a vádakat, amelyek az Orbán-kormány bírálatát fejezték ki. Véleménye szerint nem volt igaz az, hogy hazánkban a demokrácia leépítése zajlik. Képmutatással vádolta meg az Egyesült Államokat azt állítva,

Amerika és a nyugati államok méltatlanul bánnak a bevándorlókkal, köztük a zsidókkal és a keresztényekkel.

Stumpf Anna szerint a Magyarország Alapítvány nem egy lobbicsoport, hanem a célja az, hogy erősítse a megértést Amerika és Magyarország között.

Az Amerikai Konzervatív Unió jövő tavasszal Budapesten tartja majd tanácskozását. A szervezet elnöke, Matt Schlapp úgy nyilatkozott a New York Times-nak, hogy a jelek szerint a magyar vezetés partneri kapcsolatot akar kialakítani velük a jövőben.