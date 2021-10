Ha 500 forint egy liter benzin, abból 230 forint az adó

Történelmi magasságokban járnak az üzemanyagárak, a kormánynak pedig hatalmas mozgástér áll rendelkezésére ahhoz, hogy csökkentse a lakosság terheit – erre utaló magatartást azonban egyelőre nem láthatunk.

Péntektől újabb drágulás sújtja az autósokat, átlagosan egy liter benzinért 482, míg a gázolaj literjéért 493 forintot kell majd kifizetni a kutakon. Mindez azt jelenti, hogy már nem kell prémium üzemanyagot tankolnunk az autópályán ahhoz, hogy 500 forint felett költsünk egyetlen liter benzinre, vagy gázolajra.

Azt mindenki tudja, hogy az üzemanyagok árának jelentős része adó. De azzal talán kevesebben vannak tisztában, hogy pontosan mennyit keres az állam az üzemanyagokon, főleg akkor, ha azok egyre drágulnak.

Az üzemanyagok árát alapvetően a Brent típusú kőolaj hordónkénti árából lehet követni. Ez napjainkban kétségtelenül fénykorát éli: a komoly ingadozásokra képes árképzést mutatja, hogy a tavaly tavaszi 30 dolláros ár jelenleg 81 dolláron áll, a végfogyasztói összegeket azonban nem csak ez, hanem többek között a gyenge forintárfolyam is befolyásolja.

A világpiaci árak ugrásaitól függetlenül az üzemanyagok alapárait a kormány jelentősen megtoldja, ehhez összesen három adónemet használ:

benzinnél literenként 120 forint, gázolajnál 110,35 forint jövedéki adót,

benzinnél literenként 4,145 forint, gázolajnál 3,883 forint kőolaj-készletezési díjat,

majd ezekre egységesen 27 százalék áfát számít fel.

Mindez azt jelenti, hogy egy kereken 500 forintos benzinár esetében levonva az áfát, a készletezési díjat és a jövedéki adót, maga az üzemanyag

500 forint helyett valójában 269,6 forintba kerül literenként, az állam pedig 230,4 forintot keres minden literen.

A kormány egyetlen ponton szokott beavatkozni az üzemanyagárakba, de nem jelentős mértékben: a törvény szerint amennyiben a Brent ára 50 dollár fölé emelkedik, a jövedéki adót benzin esetében 5 forinttal, míg gázolaj esetében 10 forinttal csökkenti (125 helyett 120, illetve 120,35 helyett 110,35 forint lesz literenként – ez a díjszabás él most is). Tehát továbbra is ott van több száz forint adó, minden liter üzemanyagon.

Ugyanakkor az érdekesség kedvéért nem árt rámutatni, hogy Orbán Viktor hogyan vélekedett az üzemanyagokat terhelő adókról akkor, amikor még ellenzékben volt. A történelmi visszatekintésre Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet nemrég, és igencsak tanulságos.

2004. május 28-án a Fidesz szervezett egy konferenciát az üzemanyagárak miatt, mert ellenzékből úgy vélték, azokon túl magas az adóteher. Orbán Viktor akkor azt mondta, idézzük: az állam a magasabb üzemanyagárakon „kétségkívül nyerészkedik”, többletbevételhez jut, ezért a Fidesz szerint vagy a jövedéki adót kell drasztikus mértékben, 20 százalékkal csökkenteni, vagy a benzin áfaterhét.

Nos, ez a recept ma pontosan ugyanígy szólhatna, mégsem történik semmi, hiába értünk el az 500 forintos benzinárig. Márpedig ez nem csak azoknak okoz problémát, akik autót tartanak fenn, hanem azoknak is, akikre a gyártók, beszállítók, kereskedők áthárítják a megnövekedett költségeiket, legyen szó akár az alapvető élelmiszerekről, akár a tömegközlekedési formákról: ebben mindenki érintett.