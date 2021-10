Salátatörvényben rejtették el, hogy az FTC-hez kerül a 73 milliárdból épülő népligeti kézilabdacsarnok

Ahogyan arról beszámoltunk, a Pintér Sándor belügyminiszter "Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről" szóló 62 oldalas törvénycsomagja egyszerre foglalkozik többek között a terrorizmussal, a pirotechnika használatával, a digitális nomádok bevonzásáról (Fehér Kártya), a személyi igazolványokkal, valamint a bányászattal.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításával

a salátatörvényből kiderült az is, hogy az FTC vagyonkezelésébe kerül az épülő új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok is.

A kormányközeli Market Építő Zrt. által épített népliget melletti gigantikus kézilabdacsarnokról éppen a napokban írtuk meg, hogy az állami Beruházási Ügynökség adatai szerint

A több mint 20 ezer férőhelyes aréna a január 13-án kezdődő 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Eb-re készül, ugyanakkor az ünnepélyes megnyitót novemberben tervezik (az persze kérdéses, hogy a kontinenstornán kívül hány alkalommal lesz a csarnokban teltházas rendezvény).

Elkészült az állami Beruházási Ügynökség friss éves beszámolója, melynek mellékleteiből kiderül, milyen beruházásra lesz még idén pénz, és mire nem. A legnagyobb tételek a budai Várra, a Fradivárosra és a BME Science Park projektre mennek, nem lesz pénz viszont a Diákvárosra, míg a Fudan egyáltalán nincs is a listán.

A dokumentumban az is szerepel, hogy az alábbi helyrajzi számmal ellátott területek vagyonkezelője is a Ferencvárosi Torna Club lesz. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, aki egyben a Fidesz országos pártigazgatója.

A Garancsi István érdekeltségbe tartozó Market Zrt. évek óta sorra nyeri a közbeszerzéseket, gyakorlatilag nincs olyan építőipari munka, amit ne húzna be. Éppen a napokban derült ki, hogy nagy titokban 35 éves fővárosi kaszinókoncessziót kapott Garancsi és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje.Garancsi a MOL Fehérvár FC elnöke is egyben, így nem csoda, hogy az Orbán Viktorral kiváló kapcsolatot ápoló üzletembert lefotózták már a VIP-páholyban a miniszterelnök és néhány év alatt az ország leggazdagabb emberévé avanzsáló Mészáros Lőrinc társaságában.A vírus ideje alatt több alkalommal is a Maldív-szigetekre látogatott a NER politikai és gazdasági vezetői által használt OE-LEM lajstromszámú Bombardier Global 6000 luxusrepülőgép, amin a felcsúti milliárdos mellett szintén tiszteletét tette Garancsi.