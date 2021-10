Praktikus eszközök a penész megelőzésére (x)

A tiszta, sima falfelületek talán természetesnek tűnnek, egészen addig, amíg meg nem jelenik rajtuk a penész. Amikor a sarkokban vagy a fugák közt felbukkannak az első fekete foltok, érdemes rögtön elkezdeni az eltávolításukat.

A fekete penész telepei ugyanis nem csak a szépérzékünket bánthatják. Egészségünk megőrzése érdekében is meg kell szabadulunk tőlük. A legjobb, ha megelőzzük a problémát és nem hagyunk teret a penésznek. Ehhez szükségünk lesz néhány hasznos készülékre.

Páramérő készülék a pontos értékekért

A penész kialakulásában a legfőbb szerepe a magas páratartalomnak van. Ez azt jelenti, hogy a zárt tér levegőjében több a nedvesség, mint amennyi optimális lenne. Ez az érték 45-55% között mozog. Ha ettől több vizet tárol a légtér, akkor az nagy eséllyel kicsapódik, és megágyaz a penészgombának.

A magas páratartalom jelei - mint a vízcseppek a falakon vagy az ablak belső felületén - azonban nem mindig észrevehetőek. Épp ezért jó, ha folyamatosan mérjük a páratartalmat az otthonunkban. Ezt digitális mérőállomással könnyedén megtehetjük. Sőt, ha hordozható változatot vásárolunk, akkor több helyiségben is kontrolálhatjuk a páratartalmat.

Mennyi nedvességet tárol a fal?

Nem csupán az olyan hétköznapi tevékenységek járnak párával, mint a főzés vagy a zuhanyzás. A felázott fal is párologtatja a helyiség levegőjébe a vizet, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. Egy egyszerű mérőműszerrel azonban tisztában lehetünk azzal, hogy mennyire nedves a fal.

Az Airfresh kínálatában szereplő falnedvességmérővel pillanatok alatt képet kapunk a falszerkezet víztartalmáról. Ez nem csupán a penész megelőzése miatt fontos. Felújítás, építkezés során is jó, ha tisztában vagyunk a falak állapotával. Emellett fa szerkezeti elemek nedvességmérésére is alkalmas ez a készülék, így hobbi barkácsolóknak és szakembereknek is egyaránt ajánlott.

Így segít a páramentesítő

Ha a páramérő eszközünk azt mutatja, hogy túl sok nedvesség van a légtérben, ki kell azt vonnunk. Ezt a legegyszerűbben egy páramentesítő készülékkel érhetjük el. Ezek a berendezések megkötik a levegőben lévő vizet és a beépített tartályba gyűjtik. A berendezésünk jelez, ha megtelt a tárolóedény, így nem kell erre külön odafigyelnünk.

A páramentesítőnek köszönhetően mindig annyi nedvességet tárol a levegő, amennyire nekünk és a környezetünknek is szüksége van. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ne kelljen együtt élnünk visszataszító és egészségtelen penészfoltokkal.

A klíma is szárítja a levegőt

Van még egy olyan berendezés, amely sok háztartásban megtalálható, és szintén segíthet a penész megelőzésében. A klímaberendezések a levegő hűtése során egy hideg fémfelületen járatják keresztül a légtömeget.

Ennek hatásaként a légtérben lévő víz kondenzálódik, vagyis kicsapódik a légkondiban. Ezáltal alacsonyabb lesz a beltéri páratartalom, vagyis kisebb az esélye a penésztelepek kialakulásának.