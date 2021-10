A főváros átadná a Biodómot az államnak

A Biodóm-beruházás befejezéséért cserébe átadná az államnak az épület és a telek tulajdonjogát a fővárosi önkormányzat.

Március óta nem reagál a kormány a fővárosnak arra az ajánlatára, hogy állami pénzből fejeződjön be a Biodóm építése, cserébe a fővárosi önkormányzat vállalná az épület betelepítését állatokkal és növényekkel, valamint az üzemeltetést is - idézte fel a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón Budapest humán területekért felelős főpolgármester-helyettese.

Gy. Németh Erzsébet azt mondta: a fővárosnak az Orbán-kormány megszorításai miatt nincs elegendő forrása a beruházás befejezésére.

Ezért most azt az ajánlatot teszik a kormánynak, hogy telekleválasztással kapjon önálló helyrajzi számot az ingatlan, amelyen a kormányzat fejezné be az eddig is állami forrásból és kezdeményezésre zajló beruházást - közölte. A Biodóm betelepítését és üzemeltetését továbbra is a főváros vállalná - tette hozzá.