A Kúria nem engedélyezte a gyerekek nemváltó műtéteiről szóló buta népszavazási kérdést

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatát megváltoztatja, és a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadja – olvasható a Kúria friss végzésében, melyet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tett közzé, mint olyan kérelmező, aki többek között része volt a kormány kampánycélú népszavazása elleni fellépésnek.

Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezek a következők voltak:

1. kérdés: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2. kérdés: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3. kérdés: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek a nemátalakító kezelések?

4. kérdés: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

5. kérdés: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A kérdéseket több magánszemély, ügyvédi iroda és politikai szervezet is megtámadta, ennek folyamán pedig a harmadik kérdés kapcsán a Kúria megállapította, hogy a kifogások egy része helytálló, és a kérdésfeltevés több ponton hibás, vagy törvénysértő.

Úgy tűnik, volt értelme megtámadni a kormány népszavazási kérdéseit. Eddig egyik beadványunkról született döntés, itt nekünk adott igazat a Kúria – írta az MKKP, remélve, hogy „a többi hülye kérdés is hasonló sorsra jut”.

És bár eleve a kérdés is csak egy politikai kampány része, hiszen a Fideszen kívül soha, senki nem beszélt a gyermekek átműttetéséről, ráadásul most sem lehet ilyen műtéteket végezni gyermekeken, de a Kúria is rámutatott, hogy amennyiben egy érvényes és eredményes népszavazáson a népszavazásra javasolt kérdésre az „igen” válaszok kerülnek többségbe, az Országgyűlés a feltett kérdés alapján olyan jogalkotásra lesz köteles, amellyel minden fiú és lány gyermek részére általánosan, korlátok nélkül „elérhetővé” kell tennie a „nemátalakító kezeléseket”. Ez viszont az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés második mondatába szükségszerűen beleütközik, és egy ilyen jogalkotás a születési nemhez való önazonosság védelmét teljes egészében kiüresítené – írták a gumicsont-népszavazás érintett kérdése kapcsán.

A Kúria végzését itt olvashatják el.