Fideszes lap: Andy Vajna szelleme visszajár, és zaklatja volt feleségét

Nyilván sokaknak kellemes lehet abban az illúzióban élni, hogy a Fidesz egy jobboldali párt, Magyarországon pedig polgári demokrácia működik, és azt is tudom, hogy lelki-szellemi gátak sora védekezik azon impulzusok ellen, melyek próbálják felhívni arra a figyelmet, hogy egyik sem igaz; a jobboldaliság a Fidesznek csak egy politikai terméke.

Pedig nem lenne ördögtől való rendes jobboldali politikát folytatni, de úgy valóban nehézkes lehet, ha a nemzetközi elit luxusdivatját lekövető, prostituáltakkal és kokainnal övezett utat úgy fűszerezi itt-ott egy székely zászló, hogy közben nem csupán egy szélsőliberálisnak is ízléstelen közeg érzi magát jobboldali konzervatívnak, de ölébe ültet egy sor szerencsétlen, babonás, szektásodásra hajlamos buta embert is. A kérdés jobb esetben is az lehet, hogy ezeket a rétegeket szolgálni, vagy csak kiszolgálni akarja-e a Fidesz – de talán mindegy is.

A fideszes körök által, azon belül is a fotónkon balra látható Habony Árpádhoz köthetően létrejött Ripost nevű igénytelen újságutánzat szerint a 2019-ben elhunyt Andy Vajna filmes producer a túlvilágról üzenget a nála ugyancsak konzervatív-keresztény módon csupán 38 évvel fiatalabb özvegyének azzal kapcsolatban, hogy nem igazán örül a fiatalasszony újabb eljegyzésének.

Idézzük Orbán Viktor lapját:

„Jóskörökben úgy vélik, az elhunyt filmmogul üzenget, és nem örül neje új választottjának. Vajna Timi egyébként a férje halála után is töretlenül hisz a köztük lévő láthatatlan kötelékben, és a mai napig úgy érzi, spirituális kapcsolatban áll Andy Vajnával. Az örökösnő korábban maga mesélte, hogy a néhai producer már többször is üzent neki a túlvilágról, most pedig, úgy tűnik, az eljegyzését sem hagyta szó nélkül. (…) Jóskörökben úgy hírlik, Andy jelezte, szeretné, ha Timi jól meggondolná a második házasságát, és csak akkor mondana igent, ha semmi kétsége nincs Zolival kapcsolatban.”

Ebből is látszik, hogy a Fidesz kézivezérelt sajtójában gond nélkül megjelennek olyan szélőséges tartalmak, amik a jobboldali szellemiségnek közelében sem járhatnak. Akkor sem, ha utána a következő cikk a 2006-os rendőrterrorról szól, meg a Karácsony Gergely okozta budapesti dugókról, vagy Soros Györgyről.

Mert nincs két Fidesz. Egy van, és az ilyen.