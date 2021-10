Ilyen nincs: a közmédia igaz történetként adta elő az Elkúrtuk film egyik kitalált jelenetét, a DK feljelenti őket

Azt, hogy a közmédia nem közmédia, hanem a Fidesz propagandaeszköze, eddig is tudtuk - miként azt is, hogy az MTVA által nyújtott minőség sem tükrözi a több mint százezer magyar család évi egymillió forintnyi adójából összerakott költségvetést.

Azt is tudtuk, hogy az Elkúrtuk (idegesítő írásmódján ElkXrtuk) nevű filmet a Fidesz a 2022-es országgyűlési választásokra készíti, célja pedig nyilvánvalóan egy Gyurcsány-ellenes propaganda volt. Azóta pedig azt is tudjuk, hogy hiába lehetett volna a 2006-os eseményeket hűen visszaadni – igény az lett volna rá, hiszen valóban fontos korszakot jelent a magyar közéletben -, valójában nem sikerült: a film attól függetlenül, hogy ellenzői szerint 1/10-es értékelésű, támogatói szerint pedig 10/10-es, valójában – igaz, ez csak egyéni vélemény - a pocsék színészi alakítások és a rossz, hiányos történetvezetés miatt, inkább olyan 5/10-es lehet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy

a közmédia egyik műsorvezetője simán elhitte a film egyik fiktív, és durván propagandacélú állítását, majd tényként közölte azt a hallgatókkal.

A film ugyanis nagyon erősen Dobrev Klárára koncentrált, még annak ellenére is, hogy az ő 2006-os szerepe messze nem volt olyan jelentős, mint a vásznon láthattuk. Sőt, a DK volt miniszterelnök-jelöltjének tulajdonították, hogy ő maga döntött az október 23-i, bosszúszomjas rendőrtámadásokról, valamint arról is, hogy a tömegoszlatások ártatlan civileket is érinteni fognak, egyfajta járulékos veszteségként elkönyvelve.

Noha a film ezen része nyilvánvalóan kitaláció, a Kossuth rádió munkatársa kedden a Jó napot, Magyarország! című műsorban a 24.hu cikke szerint (itt meghallgatható, 16:11:50-től) konkrétan azt mondta,

Dobrev Klára maga döntött 2006-ban az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövéséről és megveréséről.

Mivel ez az állítás nem csak azt jelenti, hogy a műsorvezető a saját propagandájuknak egy hamis állítását is elhitte – elvégre ennyi hazugság között ki tudja már, mi az igazság -, hanem azt is, hogy nagy nyilvánosság előtt súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt meg egy másik személyt, a DK közölte, hogy beperelik az MTVA-t.

Mint közleményükben írták, az állami rádió propagandistái láthatóan csont nélkül hitték el a Fidesz propagandafilmjében, az Elkúrtukban foglalt összeesküvés-elméletet, ezért most pár példán keresztül szeretnének egy kis segítséget adni a Fidesz propagandistáinak, hogy megértsék, a filmvásznon és a TV-képernyőn foglaltak sokszor nem fedik a valóságot:

nem fenyegette a Föld létét egy aszteroida, amitől Bruce Willis mentette meg az emberiséget

nincs titkos varázslóiskola Angliában

nincs halálcsillag (még Soros Györgynek sem)

Esmeralda valójában nem vak és nincs szüksége szemműtétre

Magdi anyus nem halt meg, csak kiírták a sorozatból.

Az ellenzéki párt úgy fogalmazott, az alternatív valóságon alapuló diktatúrák sajátja, hogy

soha nem tudhatjuk, mit hoz a múlt,

de az a tény mindenen túlmegy, hogy a közpénzből működő állami média 2006-tal kapcsolatban 15 év után talál ki egy újabb hazugságot.