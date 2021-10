Tiborczhoz kerülnek a Mészárosnál állami támogatásokkal felpumpált szállodák

Az mfor.hu cikke szerint sorra veszi át Tiborcz István, a miniszterelnök vejének cége a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest Hotels szállodákat, legalábbis erről tanúskodik az is, hogy Tiborcz BDPST Zrt. nevű cége egy hegyvidéki wellness hotellel egészül ki.

Az erről szóló tájékoztatás szerint a cégcsoport szállodafejlesztési és -üzemeltetési tanácsadó cége, a BDPST Hotel Management veszi át november 1-től a Mátraházán található 4 csillagos Lifestyle Hotel Mátra működtetését, illetve az üzemeltetési feladatok ellátása mellett a szállodát tulajdonló társaság megvásárlásáról szóló szerződés is aláírásra került 2021 októberében.

A lap rámutat, a Magyar Turisztikai Ügynökség által bonyolított Kisfaludy-pályázatok keretében a Hunguest Hotels 819 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a BDPST által most átvett Lifestyle Hotel Mátra fejlesztésére, ez pedig azért is érdekes, mert Tiborcz István tavaly azzal magyarázta, hogy kiszáll Mészáros egyik cégcsoportjából, hogy nem szeretne egy olyan cégben tulajdonos lenni, amely közpénzeket nyer. Most úgy tűnik, előbb megnyeretik a közpénzeket Mészárossal, majd átadják a cégeket Tiborcznak.