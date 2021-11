Kiakadtak a kommentelők Varga Judit nagylelkűnek szánt bejelentésére

Az igazságügyminiszter is beszámolt arról, hogy megszületett a megállapodás, és januártól bruttó 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér. Mindezt egy kis propagandával is fűszerezte Facebook-oldalán.

Csakhogy a hozzászólók túlnyomó többsége egyáltalán nem volt elájulva a nettó 133 ezer forintos minimálbértől és vérmérséklettől függően szidták, illetve bírálták Varga Juditot.

Juditkám és ön is megelégedne ennyi fizetéssel? Csak azért kérdezem mert akkora felfokozottsággal közölte mint ha valami csúcs fizetés lenne!! Az öné vajon mennyi??

Pont ebben az összegben kéne maximalizálni a MEGÉLHETÉSI POLITIKUSOK bérét!

Úristen van képük büszkélkedni ezen a nettó 133 ezren!!!! A pofám leszakad... Mennyi egy albérlet?? Mennyi a benzin? Mennyi az alap élelmiszer?

Csupán a reál érték számít! A többi szarfestés!!

Az a 200 ezer, 10 évvel ezelőtt lett volna elfogadható, de most erre veritek a nyálatokat, a birkáitok meg éljeneznek.

Többen arra panaszkodtak, hogy a bért nem a Fidesz fizeti, hanem a munkáltató, tehát nekik ez nem kerül semmibe!

Ezek még viszonylag szalonképes kommentek voltak a 200 ezer forintos bruttó minimálbér bejelentéséről. A propeller.hu talált ezeknél erősebb megfogalmazásokat is.

A reál érték marad!! Számolj utána!! Benzin ár élelmiszer ár 100% kal növekedett!!! Megint egy nagy á[email protected]ás !!! Lehet matekból frissíteni a tanultakat!!!

[email protected] meg, az oltatlanokat meg kirúgjátok!

Utóbbi hozzászólás pedig már arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak - ahogyan az egyik kommentelő fogalmazott - a cinikusan sikerpropagandaként előadott bejelentés gyomorforgató, hanem még kirúghatják azt is, aki ezt a kevés fizetést veszi fel hónapról-hónapra azért, mert nem hajlandó beoltatni magát.

Voltak ugyan kormánypárti (ellen)vélemények is Varga Judit közösségi oldalán, de ezek többnyire kimerültek a permanens gyurcsányozásba, Márki-Zay Péter szidalmazásában, illetve olyan közhelyek ismétlésével, hogy a magyaroknak semmi nem elég.

Ezen lehetne ugyan vitatkozni, de a havi nettó 133 ezer valóban arcpirítóan kevés. Ráadásul a kommentek arra is felhívják a figyelmet, hogy a kormány ezzel továbbra is a fekete-szürke gazdaságot erősíti, hiszen főleg a kisvállalkozások, arra kényszerülnek, hogy zsebből-zsebbe próbálják kipótolni a még így is alacsony fizetéseket. Ezzel párhuzamosan viszont a kormány által adókedvezményben részesített multiknak - immár több mint harminc éve - éppen az alacsony bérek miatt éri meg idehozni valamilyen összeszerelő üzemet, vagy kereskedelmi üzletláncot.

Végül az egyik hozzászóló szerint egyrészt a mindenkori kormányok felelőssége, hogy a magyar bérek minden korábbi ígéretek ellenére három évtized után sem lettek versenyképesek, sőt remény sincs erre, másrészt pedig élesen bírálta a szakszervezeteket, amelyek évente kialkudoznak egy köztes összeget, miközben ezen túl keveset tesznek a bérből és fizetésből élők érdekében.