Borzalmas éjszaka, öt újraélesztés, 20-as, 30-as oltatlan covidos betegek - Egy ápoló műszakja a negyedik hullámban

Az elmúlt hetek járványügyi adatait böngészve kétség sem fér ahhoz, hogy a koronavírus negyedik hullláma berobbant hazánkban. A napokban a hétezret súrolja az új fertőzöttek száma, míg a halálozások a százhoz közelítenek. A pénteki adatok alapján a csütörtökön regisztrált áldozatok közül a legfiatalabb 37 éves volt, míg a második legfiatalabb 41 évesen halt bele a vírusba. Az egyre romló számokat nézve déjá vu érzésünk támadhat, felmerül tehát a kérdés, hogy a kórházak az egyre romló helyzettel miként képesek ismét megbirkózni, miközben az egészségügyben dolgozók alig ocsúdhattak fel az előző hullám rémálmából, máris nyakukon a következő lidérces időszak.

Borzalmas éjszaka. Öt újraélesztés, 20-as, 30-as, 40-es, oltatlan COVID-os betegek, “szadi” és “vérengzés” (természetesen nem direkt, hanem mindkettő nagyon macskakörmök között, de akinek szúrták már artériáját intenzív osztályon, az tudja miről beszélek)

- fakadt ki péntek reggel bejegyzésében Dunakeszi jobbikos önkormányzati képviselője, Varga Zoltán Péter, aki a politikusok többségével ellentétben nem csak hallomásokra és papíron olvasott adatokra hagyatkozva formál véleményt, hanem személyes tapasztalatai alapján, az általa megélt élményeket középpontba állítva nyilatkozik a témában. Ugyanis kevesen tudják róla, hogy közel 12 hónapja ápolóként dolgozik egy fővárosi kiemelt koronavírus ellátó központban (arra kért minket, hogy az intézmény nevét ne közöljük a cikkben), így nemcsak viszonyítási alapja van az egészségügyet tavaly a végletekig leterhelő járványhelyzettel kapcsolatban, de emiatt azt is átlátja, hogy a negyedik hullám jelenleg mennyire sújtja hazánkat.

Kevesebb a kórházban fekvő beteg

Egy harmadik hullám közepéhez képest szerencsére még sehol sem tartunk. Egy március-április környéke halálhörgés, siralom volt ehhez képest. Viszont úgy is nézhetjük, hogy rosszabb a helyzet, mint mondjuk augusztus elején.

- fejtette ki az Alfahírnek Varga azzal kapcsolatban, hogy a vészjósló napi adatok a kórházak mindennapjai számára most mit is jelentenek. Ugyanakkor az ő osztályán érdekes helyzet állt elő, mivel covidos beteget most nem raktak lélegeztetőgépre. Ennek igen egyszerű oka van Varga szerint:

Ez lehet, hogy csúnyán hagzik, de azért van viszonylag kevesebb betegünk, mert elhunytak a korábbiak.

Fordult a kocka: Nem koronavírussal kerülnek be a betegek, de az osztályon kötnek ki

Az ápolóként dolgozó képviselő szerint akad még egy aggasztó jelenség, amivel a negyedik hullámig még nem találkozott. Az elmúlt időszakban azt tapasztalta, hogy a covid kórteremben ápolt betegek nagy része nem a vírus miatt került kórházba. Egy nemrégiben történt újraélesztésénél az egyik idősebb beteg például covidos volt, de nem emiatt került be az intézménybe.

Sok olyan 20-as, 30-as éveiben járó fiatallal is találkozott, akik súlyosabb alapbetegséggel nem rendelkeztek, mégis bent fekszenek az osztályon, alapvetően a vírus okozta tüdőgyulladással. Varga mindezt tapasztalva nem érti, hogyan lehetnek még olyanok, akik továbbra is az " érthetetlen, védhetetlen, ezerszer cáfolt ostoba “indoklások” mentén" ellenzik az oltást, holott ez jelentheti a súlyosabb szövődmények elleni védekezést.

Olyan jó lenne, ha vigyáznál magadra és ránk. Elég, ha nem akarsz mindenben okosabb lenni. Én sem mondom meg, hogy hogyan tervezz épületet, hogyan taníts irodalmat, vagy hogyan burkolj fürdőszobát. Szerintem nem olyan nagy kérés

- kérte bejegyzése végén az oltásban bizonytalanokat, hogy miért vegyék fontolóra a vakcinálást.

Miközben az állam hárítja a felelősségét, még pontos adatok sincsenek arról, hogy az oltottak közül mennyien kerülnek kórházba

Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a hét elején azt nyilatkozta, hogy minden tizedik oltatlanra jut egy oltott, aki a kórházban van. Az intenzív osztályra kerülők illetve a géppel lélegeztettek megoszlásában is rosszabb az arány, ott talán minden hetedik oltatlanra jut egy oltott. Ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy az oltottak hány százaléka kerül kórházba, nincs hivatalos statisztika, ezért olyan beszámolókra lehet csak alapozni, amiket a Vargáékhoz hasonló kórházi dolgozók adnak. Márpedig a frontvonalban harcolók szavára érdemes lehet adni.