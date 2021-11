Már az izraeliek is szankciókról beszélnek a fecsegő Kósa Lajos miatt

Kósa Lajos nem egyszer okozott már gondot a kormányzatnak, de most úgy tűnik, sikerült neki egy nemzetközi titkosszolgálati balhét is okoznia. Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, a fideszes országgyűlési képviselő, mint Honvédelmi és Rendészeti bizottság elnöke, elismerte, hogy a Belügyminisztérium beszerezte a Pegasus nevű kémszoftvert. Ez azért figyelemreméltó, mert eddig az Orbán-kormány miniszteri egyetlen alkalommal sem fogalmaztak egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy hazánk beszerzett volna ilyen eszközt, azt meg főleg elképzelhetetlennek tartották, hogy magyar állampolgárok (újságírók, politikusok, üzletemberek) ellen azt bevetették volna.

A 24.hu megkérdezte a Pegasust kifejlesztő izraeli NSO Groupot, mit szólnak a magyarországi fejleményekhez, lesz-e bármilyen következménye annak, hogy a magyar kormány civilek megfigyelésére is használta a szoftvert. A cég röviden reagált a portál kérdéseire, azt írva:

„Bár a szerződésben foglaltak és biztonsági előírások értelmében az egyes felhasználókra nem tehetünk utalást, arról biztosíthatjuk, hogy az NSO nem tolerál semmilyen visszaélést a termékeivel. Amennyiben egy ilyen kiderül, a vállalatnak megvannak a megfelelő szankciós eszközei, beleértve a szerződés felbontását.”

Idetartozik, hogy a jobbikos Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke a közösségi oldalán erősítette meg Kósa Lajos elszólását:

"a Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként meg tudom erősíteni, amit Kósa Lajos mondott. Sőt, én láttam a szerződést is. A bizottság legutóbbi, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál tartott kihelyezett ülésén megtekinthettem azt."

Ugyanakkor figyelmeztetett is:

"Kósa Lajos ezzel minősített információt hozott nyilvánosságra, ezzel pedig a Büntető Törvénykönyv 256. paragrafus (1) bekezdés alapján minősített adattal való visszaélést követett el, amely a jogszabály szerint 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható."

A két érintett bizottság ellenzéki tagjai egyébként közös testületi ülés elrendelését szorgalgazták. Mint írták, amennyiben Kósa Lajos és a kormánypártok képviselői nem szabotálják majd el az ülés létrejöttét, úgy azon harmadik alkalommal is indítványozni fogják a ténymegállapító vizsgálóbizottság felállítását, a Pegasus-szerződés titkosítás alól történő feloldását, illetve a szerződésbe történő betekintés lehetőségének biztosítását.