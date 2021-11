Stummer János azért vállalja a kockázatot Pegasus-ügyben, hogy legitimálja az ellenzéket a kérdésben

A 444.hu írása szerint a parlament nemzetbiztonsági és honvédelmi bizottságainak rendkívüli együttes ülésének összehívását kezdeményezi az ellenzék azután, hogy Kósa Lajos fideszes képviselő csütörtökön nyilvánosan elismerte,

a Belügyminisztérium beszerezte az izraeli NSO Group fejlett lehallgató szoftverét, a Pegasust, amivel gyakorlatilag bármilyen adat beszerezhető a megfigyeltek telefonjáról, és amivel a Direkt 36 nyári leleplezése alapján újságírókat, ellenzéki politikusokat, a kormánnyal szemben kritikus vállalkozókat, de még egykori államtitkárt is megfigyelhettek.

Stummer János, a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke csütörtök esti Facebook-posztjában megerősítette, amit Kósa mondott. Ugyanakkor jelezte, hogy szerinte Kósa államtitkot sérthetett, amikor ezt kikotyogta, és minősített adattal való visszaélés miatt akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatnák.

- válaszolta a 444.hu kérdésére Stummer János, hogy a megerősítéssel ő maga nem sért-e államtitkot.

Stummer amúgy véletlen elszólásnak érzi Kósa nyilatkozatát, de mint fogalmazott, miután Kósa Lajos elkottyantotta, nagyon fontos volt, hogy megerősítse a Kósa által elmondottakat.

- hangsúlyozta Stummer János, aki ennél többet azonban egyelőre nem árulhat el.

- közölte a jobbikos képviselő.

A beszerzés tényének nyílt beismerése így is fontos fejlemény, Stummer szerint ugyanis a bizottságnak két fő kérdést kéne tisztáznia:

- Beszerezték-e a szoftvert?

- Ha igen, akkor kikkel szemben, mikor, hány alkalommal használták?

Az első kérdésre Kósa Lajos most megadta a választ. A második tisztázása már bonyolultabb, mert a lap szerint a kormány a személyiségi jogokra hivatkozva nem adhat információt a megfigyeltekről, mert azzal megsértené személyiségi jogaikat.

Ez olyan abszurd helyzetet teremt, hogy ha a Nemzetbiztonsági Bizottság be is tekinthetne a megfigyelések adataiba, ők is csak anonimizálva láthatnák azokat, vagyis nem tudnák, hogy kiket figyeltek meg a szolgálatok