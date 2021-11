Kásler: A kórházi ágyak húsz százalékát kell kiüríteni

Nagyságrendileg akkora kórházi kapacitás felszabadítását rendelte el a súlyos koronavírusos betegek részére Kásler Miklós november 15-től, amekkorára a harmadik hullám csúcsán volt szükség

- olvasható a Magyar Hang tudósításában Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének (20/2021. XI.10.) számú egyedi utasítása alapján.

A dokumentum rögzíti, országszerte az államilag finanszírozott 60 465 kórházi ágyak húsz százalékát, 12 093 ágyat kell biztosítani súlyos koronavírusos betegek számára. Ezen helyek tíz százaléka, 1209 ágy ITO-n, vagyis az intenzív osztályokon kell, hogy rendelkezésre álljon.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának tetőzésekor, március végén és május első felében volt csúcson az egészségügyi ellátórendszer terhelése, akkor 12 ezer körül volt a kórházban ápoltak száma, közülük másfél ezren feküdtek intenzív osztályon és igényeltek gép lélegeztetést.

Kásler Miklós utasítása szerint november 15-től az ápolást igénylő koronavírusos betegeket országszerte 30 kórház, klinika fogadja, ebből hét a fővárosban található. De ismét megnyitja kapuit a kiskunhalasi mobil járványkórház is. A dokumentum mellékletében található táblázatban megyei bontásban is fel vannak sorolva a covid-ellátásra kötelezett intézmények és telephelyek a sima, valamint intenzív ágyszámokkal. Ebből kiderül, hogy mint a korábbi járványhullámok idején, úgy most is főként a megyei központi kórházak és az orvosi egyetemek klinikáira hárul a legnagyobb feladat.

A mostani utasítás fontos pontja, hogy az egészségügyi szolgáltatók újranyitásával kapcsolatos, májusban hozott rendelkezéseket visszavonta a miniszter. Ennek értelmében november 15-től az azonnali egészségügyi ellátást nem igénylő beavatkozásokat el kell halasztani, illetve ismét leállnak a szűrővizsgálatok.

A miniszteri utasítás mindezen döntések mellett felsorolja, mely intézmények láthatják el a koronavírussal fertőzött gyermekeket, illetve a dialízis (művese) kezelésre szoruló covidosokat. Rögzíti továbbá, hogy intenzív osztályon húsz ágy esetén legalább egy szakorvosnak, egy orvosnak és öt ápolónak kell szolgálatot teljesítene egy műszakban. Amennyiben kapacitáshiány merülne fel, azt a megyei irányító kórházaknak, illetve a fővárosi centrumkórházaknak haladéktalanul jelezniük kell az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) felé, amely intézkedik a szükséges átvezénylésről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a humánerőforrás hiányával és a kirendelésekkel kapcsolatban első ízben már november 10-én tájékoztatást kért az OKFŐ-től, amely ezt követően heti rendszerességgel köteles jelentést tenni a helyzetről az emberi erőforrások miniszterének.