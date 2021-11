MOK: Kizárólag politikai haszna van annak, hogy a járványügyi adatok nem hozzáférhetők

Nagy Marcellel, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkárával készített interjút a Qbit. A MOK titkára a koronavírus-járvány kapcsán kitért a járvány elleni védekezésre is. Úgy vélte, megkönnyítené a védekezést, ha a közegészségügyre, a tudományos kutatásokéhoz hasonló transzparencia, tehát az átláthatóság lenne jellemző.

Ahol nem transzparens az egészségügy, ott a betegek gyógyítása is sokkal nehezebb és bizonytalanabb. Szakmai szempontból egyáltalán nem hasznos például, hogy a hazai járványügyi adatok nem hozzáférhetők. Kizárólag politikai haszna van

- hangsúlyozta a MOK titkára.

Nagy Marcell közölte, a Kamara számtalan alkalommal jelezte a minisztériumok felé, hogy az adatok publikálása növelné az egészségügyi rendszer hatékonyságát, de nem történt semmi. Így viszont az ellátó orvosok sem tudtak olyan alapvető információkat, hogy a saját régiójukban például melyik intenzív osztályon mekkora a telítettség, hová irányíthatják a súlyos állapotba kerülő betegeiket.

Ha valahol valaki eredményeket ért el, azokat sem tudta megosztani a többiekkel, így tanulni sem tudtak egymástól az orvosok. A magyarországi orvosok eléggé magukra vannak hagyva, pedig a szakmai műhelyek közötti kapcsolat a betegek érdeke is

- tette hozzá Nagy Marcell.

A tervezett kötelező Covid-19 elleni védőoltással kapcsolatban Nagy Marcell felhívta a figyelmet arra, hogy korábban mindig is létezett a munkakörhöz kötött védőoltás műfaja, sőt, a munkáltatóknak elvileg térítésmentesen biztosítaniuk kellene minden olyan létező védőoltást, ami egy adott munkakör kockázatai ellen védelmet nyújt.

Az egészségügyi dolgozóknak például eddig is fel kellett venniük a Hepatitis-B elleni védőoltást, de hasonló a tífusz vagy a veszettség elleni védőoltás is. Ami újdonságként megjelent, az annyi, hogy az állam beemelte ezen oltások körébe a koronavírus elleni védőoltást is, mert a jelenlegi helyzetben ez már nemcsak az egészségügyben, hanem bármilyen munkakörben jelenthet egészségügyi kockázatot