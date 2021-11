Pert indított az Apple a Pegasus kémszoftver gyártója ellen

Pert indított az Apple a Pegasus kémszoftvert fejlesztő izraeli NSO Group ellen, hogy felelősségre vonja a felhasználói megfigyeléséért – tolmácsolta a cég közleményében leírtakat a Telex. Emellett céljuk elérni azt is, hogy bírósági végzés tiltsa el az NSO-t az Apple szoftverek és eszközök használatától.

A keresetben az Apple állítása szerint új részleteket is közöl arról, hogy az NSO milyen módszerrel juttatta be a Pegasust a felhasználók eszközeire, így a FORCEDENTRY (erőszakos behatolás) nevű sérülékenységről is.

Utóbbi működését úgy lehet összefoglalni, hogy a kémszoftver a hibát kihasználva úgy képes települni a céleszközre, hogy ahhoz a célpontnak semmit nem kell tennie, azaz nem kell átverni sem őt, hogy egy gyanús linkre kattintson, vagy megnyisson egy fertőzött emailcsatolmányt, a behatolás automatikus. Ezt elsőként a kanadai Citizen Lab kutatói fedezték fel, és az Apple a nyilvánosságra hozása előtt, szeptember közepén javította is.

Az Apple szerint bár a kémszoftverek is folyamatosan fejlődnek, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a mobil operációs rendszerük, az iOS 15-ös vagy újabb verzióját sikerült volna feltörni, ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy frissítse a készülékét, ha még nem tette meg.

Az amerikai vállalat egyúttal azt is közölte, hogy 10 millió dollárt (3,3 milliárd forintot) adományoz olyan biztonsági kutatóknak, akik a Pegasushoz hasonló kiberfenyegetések azonosításán és leleplezésén dolgoznak – tette hozzá a lap.

Ennek kapcsán a 444.hu kiemelte, az Apple egyik legnagyobb reklámértéke a biztonság, éppen ezért érintette nagyon érzékenyen a céget, amikor kiderült, hogy a Pegasus szoftver az Apple termékeit könnyedén megfertőzi, és a felhasználók ellen fordítja.

Ismeretes, a Pegasus-botrány júliusban robbant ki, akkor jelentek meg a nemzetközi, 17 újság részvételével zajló oknyomozó projekt első cikkei a témában, Magyarországról a Direkt36 vett részt a munkában. A közelmúltban Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő elismerte, hogy hazánkban a kémszoftver beszerzője a Belügyminisztérium volt. Mint kiderült, használatával újságírókat és ellenzéki politikusokat is megfigyeltek. Legutóbb a már pilótaként dolgozó Pető György volt újságíróval kapcsolatban derült ki, hogy a magyarországi titkosszolgálatok célkeresztjébe került, amiért többször segített a hazai sajtósoknak a NER magánrepülős ügyeinek feltárásában.