Csütörtökön 162 életet követelt a járvány, tovább nőtt a kórházban ápolt covidosok száma

Az elmúlt 24 órában 11 871 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, valamint elhunyt 162 személy – közölte a központi tájékoztatási honlap péntek reggel. (Egy héttel ezelőtt 11 289 új fertőzést azonosítottak, az elhunytak száma pedig 135 volt.)

A járvány így eddig összesen 33 866 honfitársunk életét követelte.

A kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma 6913 fő, ez a szám csütörtök reggel óta 55-tel emelkedett. Ugyancsak emelkedett a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma: ők 695-en vannak, ami 15-tel haladja meg a csütörtök reggeli értéket.

Az aktív fertőzöttek száma 172 488, az ő számuk 6626-tal haladja meg az egy nappal korábbit.

A honlapon arról is tájékoztattak, csütörtökön 139 ezer oltást vettek fel, így az oltási akcióhét négy lezárult napja alatt 527 ezer vakcinát adtak be. Ezek közül 435 ezer volt az emlékeztető (harmadik) dózis, míg 63 ezer eddig be nem oltott személy is beadatta legalább az első adagot. Orbán Viktor kormányfő péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta, az oltási akciót kiterjesztik a jövő hétre is.

Eddig összesen 6 087 474 fő kapott koronavírus elleni védőoltást, közülük 5 823 818 fő a második dózist is megkapta, míg az emlékeztető oltást 2 269 551 fő adatta be.