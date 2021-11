A villányi polgármester saját bevallása szerint havi 250-300 órát robotol, vagyonnyilatkozata alapján több cégnél mindenféle fizetség nélkül

Ahogy arról korábban az Alfahíren beszámoltunk, vadászházra, sertéstelepre és számos más fejlesztésre nyertek el 10,5 milliárdnyi pályázati forrást a fideszes támogatást élvező független Mayer István villányi polgármester által vezetett cégek. Ez a Villányba az elmúlt időszakban érkező mintegy 14,5 milliárd forintnyi állami vidékfejlesztési támogatás több mint kétharmada, tehát egy igen jelentős hányadról beszélhetünk. Ennek kapcsán utánanéztünk, hogy a polgármester pontosan hány cégnél is vállal valamilyen szerepet és ebből milyen jövedelme származik.

Mayer István vagyonnyilatkozata szerint a képviselői tiszteletdíján kívüli adóköteles jövedelme egy helyről érkezik: a Villányi Szársomlyó Mezőgazdasági Kft.-ben ügyvezetőként bruttó 601.500 forintot keres havonta.

Emellett mezőgazdasági őstermelőként saját bevallása szerint évente körülbelül bruttó 10 millió forint jövedelemre tesz szert, valamint biztosításközvetítést is végez a Mayer István Egyéni Cég ügyvezetőjeként, amelynek 100 %-ban tulajdonosa is egyben. Ebből szintén saját bevallása szerint évi bruttó 5 millió forintos jövedelmet könyvelhet el. A PartnerControl adatai alapján jelenleg tíz cégnél tölt be ügyvezetői pozíciót, ebből tehát kettő olyan van, ahonnan jövedelme származik a vagyonnyilatkozata alapján.

A polgármester október 23-án közösségi oldalán egy nyílt levelet tett közzé, amelyet Schwarz-Kiefer Patriknak, az összefogás jelöltjének Baranya 3. számú egyéni választókerületében címzett. Ebben a rendkívül hosszas vádaskodás mellett kifejtette azt is, hogy ő 250-300 órát dolgozik havonta polgármesterként és cégvezetőként a villányiakért(!), ennek megfelelően saját magára nem közszereplőként, hanem "melósként" tekint. Az is kiderül a levélből, hogy este 10 órakor már alszik és reggel 5.20-kor kel, tehát ezek szerint lényegében szabadidő nélkül robotol, hiszen máskülönben nem igazán jönne ki az alvás mellett a havi 250-300 óra munka.

Arról is ír a polgármester a posztjában, hogy bár számos cégnek az ügyvezetője, ezek "különböző magánszemélyek tulajdonában állnak", így véleménye szerint innentől kezdve nem jogos az azzal kapcsolatos kritika, hogy ezek a cégek mennyi támogatást nyertek el.

Ebben az esetben azonban felmerül a kérdés, hogy azoknál a cégeknél, ahol ügyvezetőként dolgozik, de a vagyonnyilatkozata alapján nem kap fizetést és nem is rendelkezik tulajdonrésszel, azok munkájában vajon milyen megfontolások alapján vesz részt ezek szerint teljesen ingyen és bérmentve?

Végül szintén a nyílt levelében utal rá maga Mayer István is, hogy már ő is elgondolkodott azon, hogy lemondjon ügyvezetői feladatairól, mivel adott esetben ez összeférhetetlennek tűnhet.