Szomorú karácsony a moziimádóknak: Jegyárat emelt a Cinema City

Idő kérdése volt, hogy a multiplexeket is elérje az infláció, ami nem törődve a karácsonnyal végül lecsapott a nagyvásznakra. A Cinema City mozihálózat fővárosi egységeiben a leggyakoribb normál jegyár már nem 1950, hanem 2150 forintba kerül. Bár a jegyárak több tényezőtől is függnek, a leggyakoribb jegytípusról - a teljes árú normál jegyről - viszont megállapítható, hogy 10 százalékkal drágult - írja a pénzcentrum.hu.

A járvány az elmúlt egy évben a kulturális szektort sem kímélte, így a mozikat sem. Bár az utolsó pillanatig kivártak a jegyáremeléssel, sajnos 2021-re sem tértek vissza a nézők:

idén nyáron a 2019-es azonos időszaknak csak a 40-75 százalékát érték el a nézőszámok, szeptemberben pedig az 50-80 százalékát. Az alacsonyabb arányokat a művészmozik érték el, a multiplexekbe intenzívebben tértek vissza a látogatók.

Az áremelés viszont mindig elrettentő hatású az árérzékeny magyar lakosság számára. Nem is beszélve arról, hogy a járvány óta a kimozdulási hajlandóság is alacsonyabb, ami a moziknak nem, inkább a streamingnek kedvez. Októbertől a Netflix is megemelte az új előfizetői díjakat: a Standard csomagja 9 százalékkal, 3190 Ft-ról 3490-ra drágult, míg a Prémium csomag havidíja 13 százalékkal, 3990 Ft-ról 4490 Ft-ra emelkedett - emlékeztet a lap.