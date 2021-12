A Jobbik szerint semmi nem fog változni Karas Monika távozásával a Médiahatóságnál

„Áder János kinevezés- és aláírásügyi megbízott ma is tette, amit megkövetelt a rezsim. Egy újabb pártkatona bebetonozásához asszisztált ismét, amikor kilenc évre kinevezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új elnökét. Mindezt természetesen Orbán javaslatára 5 hónappal az országgyűlési választás előtt"

- írja közleményében a Jobbik.

Emlékeztetnek, hogy arról a testületről van szó, ahonnan idő előtt – több tízmilliós végkielégítéssel és bánatpénzzel – lépett le az előző elnök, egy újabb zsíros állásba landolva. Tette mindezt azért, hogy mindenképpen ebben a ciklusban, mindenképpen Orbán emberét betonozhassák be még a választás előtt újabb egy évtizedre.

A Jobbik szerint Karas Monika és az általa eddig irányított médiahatóság az egyik legfőbb felelőse azokért a keleti diktatúrában megszokott médiaviszonyokért, amelyek manapság uralkodnak.

Hozzátették, hogy a Karas Monika vezette testületet egyáltalán nem zavarta, hogy a magyar ellenzék szökőévente 5 perces megszólalást kap az évi 120 milliárdból fenntartott állami médiában, ezen felül kizárólag negatív kontextusban van ábrázolva. Akkor sem érezte, hogy lenne tennivalója, amikor egy hangfelvételből kiderült, hogy a köztévében egy választás van: a kormánypropaganda szolgálata, különben lehet távozni.

„Koltay Andrásnak, az új vezetőnek mint egyetemi embernek, a legfőbb kutatási területe a szólászabadság (sic!). Na, most fel van adva a lecke: az elméleti tudást most a gyakorlatban is lehet kamatoztatni… Ugyanakkor illúzióink nincsenek: aki jelen helyzetben egy ilyen feladatot elvállal, ráadásul 9 évre bebetonozva, az nem lehet különb a Deákné vásznánál. Egyet viszont ígérhetünk, a jövő évi kormányváltás után nem lesz az a betonba öntött Polt Péter, és nem lesz az a médiahatóság-vezető, akit nem lehet majd elmozdítani a helyéről. A jövőre felálló nemzeti egységkormány ezen fog dolgozni!" - zárul a jobboldali ellenzéki párt közleménye.