Közel hatcentis lövedék szorult egy brit férfi végbelébe

Egy második világháborúban tankelhárításra használt, 57 mm-es páncéltörő tüzérségi lövedék szorult egy brit férfi végbelébe Gloucestershire-ben – írja a The Sun alapján a 24.hu. A férfi maga ment be a sürgősségire, ahol az orvosok a tűzszerészeket is riasztották. Ők megállapították, nem állt fenn annak a veszélye, hogy a páncéltörő felrobban.

A háborús emléktárgyakat gyűjtő férfi azt állítja, a kollekcióját rendezgette, a lövedéket a földre helyezte, majd megbotlott és olyan szerencsétlenül esett el, hogy kúpos végű tárgy felment a végbelébe.