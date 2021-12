F1: Az utolsó futam előtt azonos pontszámmal áll Verstappen és Hamilton

Nyolcpontos előnnyel érkezett a Red Bull pilótája, Max Verstappen riválisa, a mercedeses Lewis Hamilton előtt a szaúd-arábiai Dzseddába a Forma-1-es világbajnokság utolsó előtti futamára. Azaz kis szerencsével a holland pilóta meg is nyerhette volna a pontversenyt. Az előg szürreálisra sikerült utcai versenyen nem ez történt.

A rajt sima volt, Hamilton jött el az élen, és csapattársa, Valtteri Bottas is megtartotta második helyét Verstappen előtt. Az első izgalmas esemény a 10. körben történt: Mick Schumacher csapódott a gumifalba, ami miatt be kellett küldeni a biztonsági autót. Hogy a két Mercedes egy körön belül tudjon kereket cserélni, Bottas nagyon lemaradt Hamiltontól (egy kör alatt 7 másodperccel), ami miatt Verstappen panaszkodott is, ez ugyanis lehet, hogy szabálytalan. Így Verstappen, aki nem jött ki kereket cserélni, az élre került a közepes gumikeverékeken, mögötte jött a friss kemény keverékű gumikon Hamilton és Bottas.

A 13. körben, még a safety car mögött azonban meglengették a piros zászlót is, ugyanis a biztonsági falat nem tudták helyrehozni. Ezért a futamot felfüggesztették, Verstappen pedig így kapott egy „ingyen” kerékcsere-lehetőséget.

Az újraindításnál Hamilton lerajtolta Verstappent, aki – érthetően – nem akarta átadni a vezetést, így a kanyarkombináció második kanyarját le kellett vágnia. A brit pilóta a harmadik helyre csúszott vissza, mert még Esteban Ocon is megelőzte. A mezőny végén viszont újabb baleset történt: Mazepin, Perez és Russel is ütközött, így újabb piros zászló következett. A leállás alatt

a versenyfelügyelet alkudozni kezdett a csapatokkal,

végül abban maradtak, hogy a harmadik rajtnál Ocon, Hamilton, Verstappen lesz a sorrend. Csavar a történetben, hogy a Red Bullra egy vadonatúj közepes keverékű gumit raktak fel – elméletben ezzel is teljesíthető a hátralevő 34 kör.

Az újabb újraindításnál Verstappen volt a leggyorsabb, behúzódott a belső ívre, így Ocont és Hamiltont is megelőzte. A brit világbajnok csak egy kör után tudta legyűrni az Alpine francia pilótáját. Tehát az élen a két világbajnoki aspiráns haladt.

Ezután több, kisebb incidens zavarta meg a futamot, az ilyen kisebb-nagyobb koccanások, ütközések miatt leváló törmelékek eltakarítására többször is virtuális biztonsági autós (VSC) fázisra sor került, így Verstappen stabilizálni tudta egy-másfél másodperces előnyét Hamilton előtt. Egy ilyen VSC-fázis után Hamilton meg is próbálta leelőzte a keresztbe csúszó Verstappent, a koccanást sem tudta elkerülni, a kanyart levágva azonban az élen maradt. A hollandnak szóltak is a csapattól, hogy a szabályok értelmében adja át a vezetést a britnek, aki azonban a lelassító vetélytársat alig akarta megelőzni. Hamilton végül megpróbálta kikerülni Verstappent, de első vezetőszárnya a Red Bull hátsó kerekének ütközött, így a Mercedes megsérült. A manővert végül két körrel később megismételték, ekkor Hamilton simán előzött, de Verstappen rálépett a gázra, és azonnal visszaelőzött. Mindeközben azonban

a versenybírák pályaelhagyásért kiosztottak egy 5 másodperces büntetést Verstappennek,

amiről viszont a holland pilóta nem tudott, így újra átadta a vezetést a Mercedes világbajnokának.

Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a futam, és mivel a brit pilóta a leggyorsabb körért járó egy bónuszpontot is bezsebelte, a jövő héten Abu-Dzabiban rendezendő utolsó futam előtt

azonos pontszámmal áll a két nagy rivális.

(Hivatalosan Verstappen vezet, mert több futamgyőzelme van, de nagy valószínűség szerint nem ez fog dönteni.)

A harmadik helyen Bottas futott be, aki a befutónál, a célegyenesben előzte meg Ocont. Az ötödik helyen a McLarennel Daniel Ricciardo futott be, míg a hatodik az AlphaTaurival Pierre Gasly végzett. Őket a két Ferrari, Charles Leclerc és Carlos Sainz követi, a kilencedik helyen Antonio Giovinazzi végzett az Alfa Romeóval, míg az utolsó pontszerző Lando Norris lett a McLaren volánjánál.

A konstruktőrök világbajnoki címéért folyó küzdelemben a Mercedes előnye a Red Bull-lal szemben 28 pont, így még ott sem dőlt el semmi.