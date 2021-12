Akár tízezer rendvédelmi dolgozó is kieshet a munkából a kötelező oltás miatt

A rendvédelemben dolgozók átoltottsága nagyjából 70 százalékos - számolt be róla a Népszavának Powell Pál, a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) munkavállalói oldalának vezetője. Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke is hasonló számokról számolt be: véleménye szerint a nagyjából 36 ezer hivatásos rendvédelmi alkalmazott közül legalább 10 ezer nem rendelkezik oltással, a 15 ezer rendvédelmi igazgatási jogviszonyban dolgozó és a Munka törvénykönyve szabályai alapján foglalkoztatott munkavállalóból pedig legalább kétezer ilyen lehet.

A kötelező oltásról szóló kormányrendelet január végi határidőt nevezett meg, az eltérő megoldásokra a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás megyei parancsnokainak november 30-ig kellett elkészíteniük a javaslatukat. Ezeket az országos parancsnokok véleménye alapján fogja jóváhagyni vagy elutasítani Pintér Sándor, arról azonban egyelőre nincs információ, hogy ez pontosan mikor fog megtörténni.

Az érdekvédők szerint nem segít a helyzeten, hogy a belügyi tárca még azt sem volt hajlandó megfontolni, hogy a vírussal szemben védettséggel rendelkezők kapjanak haladékot az oltásra. Márpedig amennyiben a már eddig is súlyos létszámhiányhoz még hozzáadódnak a fizetés nélküli szabadságra küldött ezrek, akkor a szakszervezetek szerint már túlórákkal sem lehet majd pótolni a hiányzókat.