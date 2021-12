A Pegasus-ügy után selyemzsinórt kapott Völner Pál fideszes képviselő?

Kedd reggel robbant a hír, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban megalapozott gyanú merült fel arra, hogy dr. Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott.

Hivatali vesztegetés miatt kezdeményezi az ügyészség Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére - írja közleményében a Legfőbb Ügyészség.

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy hetek óta teljes hírzárlat övezte, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét letartóztatták, a hírek szerint Schadl Györgyöt a repülőtéren fogták el feleségével együtt, amikor épp Dubajba készültek utazni.

Szintén érdemes megemlíteni, hogy Völner Pál - az utóbbi hónapokban - azok után került a sajtó középpontjába, hogy kirobbant a lehallgatási botrány (Pegasus-ügy - szerk.), ugyanis Varga Judit Igazságügyi miniszter állítása szerint Völner Pál volt az, aki aláírásával jóváhagyhatta a megfigyeléseket.

Az Alfahír értesülései szerint egyébként a pénteken összeült volna a Fidesz helyi választmányi ülése a Komárom-Esztergom megye kettes választókerületében, hogy kijelöljék a kormánypárt országgyűlési-képviselőjelöltjét a jövő évi választásra. Ezen pedig Völner Pál volt a legesélyesebb jelölt, így különösen érdekes, hogy most derült ki az ügy.

Selyemzsinór?

A választókerület ellenzéki jelöltje, a Jobbik politikusa, Nunkovics Tibor lesz, aki lapunknak elmondta, hogy nyilván mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, de ha már ilyen ügyészségi szakaszba lép egy ügy, akkor ott nagyon komoly bizonyítékok állhatnak fent. „Láthattuk ezt Mengyi Roland, vagy a még mindig parlamentben ülő Simonka György és Boldog István esetében is" - mondta Nunkovics.

A képviselő hozzátette, hogy egy igen súlyos vádról van szó, amely, ha beigazolódik, akkor teljes mértékben alkalmatlanná válik a Fidesz politikusa, hogy a térségében élőket képviselje.

Az elmúlt hónapokban rengeteg kritika érte már Völner Pált helyi szinten is a Pegasus-ügy kapcsán kirobbant botrány miatt. Ráadásul, a saját szavazói körében is nemtetszést váltott ki a képviselő hallgatása. Megjegyezte, hogy ez az ügy még inkább azt bizonyítja, hogy a politikus pályafutása vélhetően itt véget is ért.

Lemondott Völner Pál

„Nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte, azonban vállalja az ügy politikai következményeit és a mai nappal lemond államtitkári posztjáról Völner Pál államtitkár"

- írta a 24.hu szerkesztőségéhez eljuttatott levelében Völner Pál.

Völner Pál ügyvédjén, Papp Gáboron keresztül elküldött sajtóközleményben jelezte, hogy együttműködik a hatóságokkal.