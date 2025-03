Újabb dolgozókat rúgtak ki az Sk On magyarországi gyáraiból

Az SK On Co. Ltd magyarországi üzemeinél komoly elbocsátások zajlanak - tudta meg a 444.

A dél-koreai cégnek három gyára működik Magyarországon: az SK On Hungary Kft.-nek egy-egy Komáromban és Iváncsán, valamint az SK Battery Manufacturing Kft.-nek (SKBM) további egy Komáromban.

A portál úgy tudja, nagyjából tizenkét dolgozó van, akinek szerdán megszűnt a munkaviszonya az iváncsai üzemben Információik szerint mind főállású, magyar állampolgárságú munkavállaló, operátorok és műszakvezetők.

Információik szerint a cég további jelentős leépítéseket tervez.

Arról is kaptak jelzést, hogy február végén az iváncsai gyárból a pénzügyeseket is kezdték elküldeni, és a terv az, hogy a komáromi pénzügyesek intézzék a gyár ügyeit.

A dolgozók körében olyan pletyka is terjed, hogy főleg olyanokat küldtek el, akik az utóbbi időben betegség miatt többet hiányoztak. Egyesek úgy tudják, hogy a következő napokban további elbocsátásokat jelentenek be.

Az iváncsai mellett Komáromban folytatódtak, illetve az SK Battery Manufacturingnél elkezdődtek az elbocsátások. A portál forrásai szerint február 28-án, pénteken, majd március első napjaiban az SKBM-től többek között mérnököket és mérnökasszisztenseket, technikusokat, műszakvezetőket küldtek el.

A multicég az elmúlt egy évben több mint ezer külsős és több mint ötszáz belsős kollégáját építette le.

Szijjártó így is büszke a sok milliárdos támogatásokra

Pénteken jelentették be, hogy Szolnokon építi fel az első európai üzemét a KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég. Szijjártó Péter a döntésről szóló közleményében

büszkén jegyzi meg, hogy az elmúlt tíz évben hatvannégy nagy kínai beruházáshoz adott a kormány támogatást.

A pénzt persze nem adják vissza

Az SK a komáromi beruházáshoz 8,2 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott, 2018-ban. Az iváncsai üzem létestéséhez pedig 76 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar adófizetők.

Ezeknek a hatalmas összegű dotációkat elvileg azzal a feltétellel adják, hogy meghatározott ideig foglalkoztatni kell bizonyos számú munkavállalót.

A Telex februárban megkérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot: vissza kell-e fizetnie az SK On-nak vagy az SK BM-nek állami támogatást, ha bizonyos létszám alá csökken az állományuk, ez aktuálissá vált-e, vagy válhat a jövőben?

A minisztérium válaszában világossá tette, hogy egy fillért se kérnek vissza az SK-tól.

E mögött a cégnek a dolgozók kiszolgáltatott helyzetét kihasználó trükközése is állhat.

A Telex azt írja, forrásaik szerint az SK mindenképpen el akarja kerülni, hogy jogi értelemben tömeges létszámleépítést kelljen bejelenteniük, ezért igyekeznek mindenkit közös megegyezéssel elküldeni. Ez a legtöbb esetben úgy néz ki, hogy

felajánlanak a kirúgás esetén járó végkielégítéshez képest egy vagy két havi plusz bért, plusz bizonyos esetekben azt, hogy a felmondási idő alatt nem kell dolgozni.

A portál úgy tudja, ezt szinte minden érintett dolgozó elfogadja.

A Jobbik több alkalommal is felhívta a figyelmet, hogy a "munkahely teremtési támogatás" címén hatalmas összegű állami pénzeket bezsebelő multicégek alkalmazottaik elbocsátása esetén sem fizetik vissza ezeket az összegeket.

"Azok a cégek, amelyek nem teljesítik a feltételeket, büntetőkamatokkal együtt fizessék vissza a magyar államnak az ajándékba kapott pénzeket. Ugyanúgy, mint azok a magyar családok, akik a nehéz élethelyzetükben nem tudják teljesíteni a CSOK vagy a Babaváró feltételeit, akiktől a magyar állam az utolsó fillért is kipréseli erőből"

- fogalmazott novemberben Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke.

Februárban Orbán Viktor ülésszakot megnyitó beszédére reagálva Lukács László, a Jobbik frakcióvezetője elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány hatalmas állami támogatásokat az akkumulátorgyárak létesítésére, amelyeket aztán "mágnesként vonzzák az idegen dolgozókat, akik elveszik a magyarok munkáját, és alacsonyan tartják a béreket".

"> A Nyugat szolgalelkű majmolását hagyjuk magunk mögött, nézzük a realitásokat. A magyar józan ész szerint az akkugyártás nem a jövő, ebben nem kell követni a német gazdaságot"

- mutatott rá a politikus.