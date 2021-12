Szijjártó elviccelte a lehallgatásokat: „Azt hittem, az NSO az a Nemzeti Sport Online”

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan cáfolta, hogy bármilyen köze lenne a külügynek és az irányítása alá tartozó titkosszolgálatnak, az Információs Hivatalnak (IH) a Pegasus nevű kémszoftver használatához. A miniszter azt állította az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága előtt csütörtökön tartott éves beszámolóján, hogy a szoftver izraeli gyártójáról, az NSO-ról először azt hitte, az a Nemzeti Sport Online.

A minisztert a Stummer János jobbikos képviselő által vezetett Nemzetbiztonsági bizottság tagjai több témában is kérdezték, még ha az alelnök Halász Jánost ez zavarta is: egy ponton ugyanis arra figyelmeztette Szijjártó Pétert, hogy több olyan kérdést is kapott az ellenzéki tagoktól, melyekre nyílt ülésen nem kell válaszolnia. Az óvó intést azonban a képviselők azzal csapták le, hogy

Halász többet is kinézhetne Szijjártó Péter miniszterből és a szolgálatok megjelent vezetőiből, mert szerintük ők nem olyan gyenge képességűek mint Kósa Lajos, aki simán kikotyog nemzetbiztonsági titkokat újságírók előtt.

A minisztert többek között a lengyel-fehérorosz határon fennálló helyzetről, az általa említett 2022-es választásokat befolyásoló külföldi erőkről, a német autóiparnak való kiszolgáltatottságról, a kárpátaljai magyarok védelméről, a belorusz elnök bizalmasánál talált magyar vízumról és a magyar nagykövetek megfigyeléséről kérdezték.

Szijjártó Péter beszámolójában arról beszélt, a világ olyan gazdasági és politikai átalakuláson megy keresztül, melyben most kell kiharcolni a jó helyeket, hogy nyertesként jöjjünk ki belőle. Ehhez szükség van egy európai mércével is erős, de közép-európai mércével legerősebb titkosszolgálati működésre, amivel kapcsolatban biztató eredményeik vannak.

A miniszter ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az Információs Hivatalt folyamatosan fejlesztik és erősítik, ennek eredményeképp pedig 60 százalékkal több információjuk érkezik be, mint korábban. Hozzátette: az elszigetelődésről szóló hírek inkább politikai jellegűek, valójában a V4-es és NATO-s hírszerzési szervezetekkel is egyre szorosabb viszonyuk van, valamint bővültek a titkos együttműködések és itthon is új alapokra helyezték a hírszerzők akadémiai képzését.

Kárpátaljával kapcsolatban azt mondta, az ukrán fél következetlenül viselkedik, mert a jó hangulatú és konstruktívnak tűnő tárgyalások után másnap képesek negatív intézkedéseket tenni, például előző héten tárgyalt telefonon Orbán Viktor az ukrán elnökkel, mely során állítólag nem volt semmi gond, másnap mégis belebegtették, hogy az ukrán kettős állampolgárok csak egy országban szavazhatnak.

Mint mondta, a NATO – Ukrajna bizottság magyar blokkolására továbbra is szükség van, mert a kormány nem látja biztosítottnak a nemzeti közösségek jogait, márpedig ez egy vörös vonalnak számít.

Szijjártó Péter örömét és köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a kárpátaljai magyarok érdekében „nemzeti egység” van az ellenzék és a kormányzat között

- és ez alapvetően világít rá, milyen morális különbség van egy szűkebb nyilvánosság előtt tartott bizottsági meghallgatás hangneme és egy országos választási kampány között.

A német autóiparról a tárcavezető azt mondta, a fejlődés folyamatos: nemrég leszerződtek egy 264 milliárd forintos újabb beruházásról, míg a Mercedes és a BMW is Magyarországra hozza bizonyos elektromos autói gyártását, miként ezt már az Audi is végzi. Szijjártó szerint Magyarország jól teljesít a környezetvédelmi törekvésekben, azonban

az energiaválság megmutatta, milyen veszélyei vannak annak, ha valaki a zöldpolitikát „trendi lufiként” akarja használni.

A „kolóniavédelemnek” nevezett, a külföldön szolgálatot teljesítő magyarok védelméről szóló tevékenység kapcsán elmondta, az alapvetően arról szól, hogy elhárítsa a külképviseleteket érintő beavatkozásokat, de magukat a nagyköveteket az Alkotmányvédelmi Hivatal világítja át. Így ha valaki nem méltó módon viselkedik vagy nem dolgozik elég hatékonyan, a miniszter rögtön visszahívja posztjáról – magyarázta például arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a thaiföldi nagykövet, Bus Szilveszter szexuális botrányba keveredett.

A Lukasenka fehérorosz diktátor bizalmasánál talált magyar vízummal kapcsolatban Szijjártó azt mondta, ahhoz politikusoknak semmi közük nincs, a konzuli tevékenység tőlük független, éppen ezért választ sem tud adni arra, hogy történt-e hiba az eljárás során – azonban azt ígérte, hogy ennek utána fog járni.

A Pegasus nevű kémszoftverrel kapcsolatban kijelentette, hogy az IH sosem vásárolta meg, nem üzemelteti és soha nem is tárgyalt róla mással, így a gyártó NSO-val sem. A miniszter el is viccelte a kérdést, ugyanis állítása szerint amikor először hallott róla, azt hitte, az a Nemzeti Sport Online rövidítése, de megtudta, hogy előfizetésük sincs rá, mert nyomtatva olvassák.

A lengyel-belorusz határon fennálló migránshelyzetet a külügyminiszter „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, de szerinte ilyet már mi is láttunk 2015-ben, amikor a horvátok tolták a magyar határra a migránsokat. A magyar kormány viszont a lengyelek mellett áll, szolidaritását fejezi ki velük, a fehéroroszokkal pedig tartják a diplomáciai kapcsolatot.

Szijjártó Péter arra vonatkozóan, hogy milyen külföldi befolyásolási kísérletekről beszélt a 2022-es választások kapcsán, azt mondta, a Financial Times kiszínezte a szavait, ő nem konkrét kísérletekről beszélt, hanem olyanokról, mint amikor egy nagykövetség szponzorál kormánykritikus sajtótermékeket, vagy hirdet ilyen tartalmakat a közösségi médiában.