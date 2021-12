A szegényeket érintő végrehajtások felfüggesztését, a végrehajtói rendszer teljes átvilágítását és a végrehajtói túlkapások megszüntetését követeli a Jobbik

Völner Pál lemondásával nem szűnt meg az az őskáosz, ami a végrehajtások frontján tapasztalható. Azt is kijelenthetjük, hogy akiket most vesztegetés miatt tetten értek, - amellett, hogy a megfigyeléseket is ők írták alá - ők alakították ki azt a klímát, amelyen belül, a végrehajtási rendszer működhetett